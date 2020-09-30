Понад 37 тисяч білорусів просять суд у Гаазі розслідувати злочини Лукашенка



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Головним мотивом створення заяви було захоплення влади в Білорусі Олександром Лукашенком

Автори звернення вимагають порушити кримінальну справу стосовно лександра Лукашенка за злочини проти людства

Більш ніж 37 тисяч людей подали звернення проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, проте суд не розглядатиме ці подання.

Про це повідомляє громадянська ініціатива «Хартыя 97%».



За даними організації, звернення підписало 37 362 осіб із 102 країн світу. Його створено у відповідь на захоплення влади в Білорусі Лукашенком шляхом фальсифікації виборів 9 серпня, жорстокого придушення мирних протестів, зокрема із застосуванням зброї та масових репресій проти білорусів.



«Ми, білоруси, заявляємо, що Лукашенко і його режим винні у злочинах проти людства, оскільки він особисто санкціював звірства, які відбувалися на вулицях Білорусі, у тюрмах і слідчих ізоляторах після дня виборів. Ми хочемо підкреслити важливість порушення судової справи проти Лукашенка. Ми закликаємо Міжнародний кримінальний суд і прокурора Фату Бенсуда порушити кримінальну справу стосовно колишнього президента Білорусі за злочини проти людства», – ідеться у зверненні.



Звернення ініціювали 1 вересня 2020 року Білоруський канадський альянс та ініціатива білорусів Торонто «Васильки».

Зазначимо також, що суд не може автоматично почати правосуддя щодо будь-якого, навіть реального злочину. Для цього потрібно, щоб одна з держав, яка є учасницею Міжнародного кримінального суду, передала прокурору суду звернення або заяву, у якій повідомляється про певну загрозливу ситуацію. Також це має право зробити Рада Безпеки ООН.

Членами суду є 123 країни, які ратифікували Римський статут.

Водночас прокурор суду може сам ініціювати будь-яке розслідування щодо будь-якої країни. Але тут дії прокурора повинні бути підтверджені палатою попереднього судочинства, що складається з трьох незалежних і неупереджених суддів.

Окрім цього, кожен ордер на арешт і кожне звинувачення, видане прокурором, повинні затверджуватися комітетом з трьох суддів, які ухвалюють рішення виключно відповідно до певних правових принципів і доказів, які надає прокурор.

До слова, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, як Україна офіційно називатиме Лукашенка.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує введення найближчим часом санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

До слова, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

21 вересня, Рада Євросоюзу не визнала легітимність Лукашенка після виборів.

21 вересня міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли ухвалити остаточного рішення про запровадження санкцій проти високопосадовців Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і за репресії проти учасників акцій протесту.

17 вересня Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

За офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тихановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

До слова, опозиціонерка Тихановська назвала Путіна «мудрим» і заговорила про дружбу з Росією