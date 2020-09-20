Тихановська назвала Путіна «мудрим» і заговорила про дружбу з Росією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Білоруська опозиція не має претензій до Росії» - Тихановська

Лідеру білоруської опозиції шкода, що президент Росії підтримав Лукашенка, а не білоруський народ

Білоруська опозиція не має претензій до Росії, хоча і шкодує через підтримку, яку президент РФ Володимир Путін надав своєму колезі Олександру Лукашенку. Про це в інтерв’ю виданню РБК заявила лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська.

«Нам дуже шкода, що пан Путін підтримав Лукашенка, а не білоруський народ. Але це його рішення, його вибір, ми на нього ніяк вплинути не можемо», – зізналася вона.

Тихановська нагадала про звинувачення Лукашенка на адресу різних країн в спонсоруванні та організації протестів в Білорусі. Зокрема, про те, що спочатку звучали звинувачення на адресу РФ, але потім Лукашенко «змінив свою думку на 180 градусів», звинувативши в «ляльководстві» США, Литву, Польщу і навіть Україну.

«Ви розумієте, все ж таки Володимир Путін мудрий керівник. Він же розуміє, що все, що говориться, – це фантазії однієї людини. І він розуміє, що ми завжди говорили, що відкриті до діалогу. І ми ніколи не поверталися спиною до Росії, я маю на увазі білоруський народ. Ми дружні країни, ми хочемо такими залишатися», – підкреслила вона.

Опозиціонерка все ж допустила, що після повторних виборів, які відбудуться в разі перемоги опозиції, новий президент може скасувати низку підписаних Лукашенком угод.

«Майбутній законно обраний президент, звичайно, матиме право переглянути угоди, укладені між будь-якими країнами. Ми зараз не переходимо на конкретику, Росія, Україна чи ще хтось – це будь-які країни. Ви повинні зрозуміти, проти Росії ми абсолютно нічого не маємо. Це якась штучно роздута думка однієї людини», – резюмувала Тихановська.

У Білорусії шостий тиждень тривають масові протести через офіційні результати президентських виборів 9 серпня, згідно з якими Олександр Лукашенко набрав 80 відсотків голосів. Демонстранти вимагають його відставки і проведення нового і чесного голосування.

До слова, у Білорусі силовики намагалися розігнати протестувальників сльозогінним газом.

Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Напередодні, 18 вересня, Кіпр знову заблокував санкції Євросоюзу проти Білорусі.

До слова, у четвер, 17 вересня, Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

Також Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту. 13 вересня у Мінську під час акції «Марш героїв» затримано понад 400 учасників протесту.

Читайте також: