Тихановська впевнена, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання
Тихановська підтвердила готовність до діалогу з владою
Опозиціонерка Світлана Тихановская вважає, що ситуація в Білорусі вимагає негайного міжнародного втручання.
Про це вона заявила на дебатах з Білорусі в раді ООН з прав людини.
За її словами, ситуація вимагає втручання ради з прав людини ООН. Вона також закликала допустити спеціального доповідача ООН до Білорусі.
Вона також підтвердила готовність вести переговори з владою і шукати мирне вирішення кризи. Постійний представник Білорусі вимагав зупинити трансляцію її виступу.
Нагадаємо, що три опозиціонерки із Білорусі були номіновані на премію Сахарова.
Крім того, Тихановська обговорить ситуацію в Білорусі з прем'єром Польщі.
Нагадаємо, Європарламент готує резолюцію, де пропонує визнати Координаційну раду опозиції представницьким органом білоруського народу.
Як повідомлялося, Лукашенко назвав Україну «сателітом» США і «форпостом політичних провокацій».