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    Тихановська впевнена, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання

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    <span>Світлана Тихановська</span> - Тихановська впевнена, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання
    Світлана Тихановська

    Тихановська підтвердила готовність до діалогу з владою

    Опозиціонерка Світлана Тихановская вважає, що ситуація в Білорусі вимагає негайного міжнародного втручання. 

    Про це вона заявила на дебатах з Білорусі в раді ООН з прав людини.

    За її словами, ситуація вимагає втручання ради з прав людини ООН. Вона також закликала допустити спеціального доповідача ООН до Білорусі.

    Вона також підтвердила готовність вести переговори з владою і шукати мирне вирішення кризи. Постійний представник Білорусі вимагав зупинити трансляцію її виступу.

    Нагадаємо, що три опозиціонерки із Білорусі були номіновані на премію Сахарова.

    Крім того, Тихановська обговорить ситуацію в Білорусі з прем'єром Польщі.

    Нагадаємо, Європарламент готує резолюцію, де пропонує визнати Координаційну раду опозиції представницьким органом білоруського народу. 

    Як повідомлялося, Лукашенко назвав Україну «сателітом» США і «форпостом політичних провокацій».

    США Європарламент ООН Світлана Тихановська
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