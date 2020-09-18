Тихановська впевнена, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання



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Світлана Тихановська

Тихановська підтвердила готовність до діалогу з владою

Опозиціонерка Світлана Тихановская вважає, що ситуація в Білорусі вимагає негайного міжнародного втручання.

Про це вона заявила на дебатах з Білорусі в раді ООН з прав людини.

За її словами, ситуація вимагає втручання ради з прав людини ООН. Вона також закликала допустити спеціального доповідача ООН до Білорусі.

«Мирних протестуючих незаконно затримували, били, ґвалтували, деякі з учасників протесту померли», – заявила Тіхановська в онлайн-зверненні.

Вона також підтвердила готовність вести переговори з владою і шукати мирне вирішення кризи. Постійний представник Білорусі вимагав зупинити трансляцію її виступу.

Нагадаємо, що три опозиціонерки із Білорусі були номіновані на премію Сахарова.

Крім того, Тихановська обговорить ситуацію в Білорусі з прем'єром Польщі.

Нагадаємо, Європарламент готує резолюцію, де пропонує визнати Координаційну раду опозиції представницьким органом білоруського народу.

Як повідомлялося, Лукашенко назвав Україну «сателітом» США і «форпостом політичних провокацій».