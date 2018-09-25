"Тихий страйк": на українсько-польському кордоні утворилися черги



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Фото: Львів - Vgorode Черги на українсько-польському кордоні

На Львівщині у чергах на кордоні з Польщею застрягли 860 автомобілів

На Львівщині у зв'язку з так званим тихим страйком польських контрольних служб на кордоні з РП у чергах стоять 860 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

У прес-службі відомства уточнили, що черги утворилися з 400 легкових та 460 вантажних автомобілів.

Найбільші черги зібрались у пропускних пунктах "Рава-Руська - Гребенне" (150 пасажирських та 90 вантажних транспортних засобів), "Краковець-Корчова" (120 пасажирських та 210 вантажних) та "Шегині - Медика" (80 пасажирських та 160 вантажних). Значно менше накопичення транспортних засобів у пунктах пропуску "Грушів - Будомеж" (30 пасажирських) та "Смільниця - Кросценко" (20 пасажирських). У пункті пропуску "Угринiв - Долгобичув" черг немає.

Однією з причин накопичення транспортних засобів є так званий тихий страйк польських контрольних служб на кордоні.

У ДФС просять громадян, які планують поїздки через кордон, врахувати цю інформацію та стежити за станом накопичення транспортних засобів перед пунктами пропуску, розташованими на території Львівщини, інформацію про які розміщено на веб-порталі ДФС та інтерактивній карті на сайті Львівської ОДА.

«Главком» зазначає, що «тихим» називають страйк, під час якого співробітники перебувають на своїх робочих місцях, водночас вони саботують службові обов'язки.