У Львові винуватець ДТП, якого охороняла поліція, втік з лікарні



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Фото: Відділ комунікації поліції Львівської області ДТП сталася 24 вересня у Львові на вул.Стрийській, за участі «ВМW–530» та «Mercedes-Benz Ser»

У поліції заявили, що зловмисники завдали правоохоронцям тілесних ушкоджень

Водій автомобіля «BMW», який 24 вересня вчинив смертельну ДТП у Львові, втік з лікарні. Його оголошено у розшук.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області

«Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом ДТП, яка трапилась 24 вересня у Львові на вул.Стрийській, за участі автомобілів «ВМW–530» та «Mercedes-Benz Ser». Унаслідок ДТП один із пасажирів «BMW» від отриманих травм загинув на місці, а інший – отримав тілесні ушкодження та перебуває у лікарні», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що одразу після скоєного водія «BMW» затримали в порядку ст.208 КПК України, але так як він отримав внаслідок ДТП тілесні ушкодження доставили у Комунальну 8-му міську клінічну лікарню Львова для надання медичної допомоги.

«Згодом фігуранту, який перебував під охороною працівників поліції, за сприяння сторонніх осіб, вдалось втекти. Правоохоронцям під час втечі зловмисники завдали тілесних ушкоджень», - повідомили в поліції.

За цим фактом працівниками Сихівського відділу Нацполіції Львівщини розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст.393 КК України (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти).

Одночасно, за фактом можливої службової недбалості працівників поліції, що здійснювали охорону підозрюваного, прокуратурою області внесені відомості до ЄРДР за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст.367 КК України.

Зловмисника оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення місця його перебування.

Нині у кримінальних провадженнях тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії.