Тіллерсон виключає швидке перенесення посольства США в Єрусалим

Тіллерсон посилається на необхідність вибору місця та будівництва нового посольства

Державний секретар США Рекс Тіллерсон виключає швидке перенесення американського посольства в Ізраїлю з Тель-Авіва до Єрусалиму. Про це повідомляє CNN. За словами Тіллерсона, перенесення посольства в Єрусалим точно не станеться в 2017 році, а також навряд чи відбудеться в наступному. Він зазначив, що хоча президент США Дональд Трамп дав



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Рекс Тіллерсон

Тіллерсон посилається на необхідність вибору місця та будівництва нового посольства

Державний секретар США Рекс Тіллерсон виключає швидке перенесення американського посольства в Ізраїлю з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Про це повідомляє CNN.

За словами Тіллерсона, перенесення посольства в Єрусалим точно не станеться в 2017 році, а також навряд чи відбудеться в наступному.

Він зазначив, що хоча президент США Дональд Трамп дав розпорядження про початок перенесення, на цей процес піде значний час, зокрема, на вибір місця, підготовку плану та будівництво.

Крім того, Тіллерсон додав, що рішення Трампа не означає визначення статусу Єрусалиму, а також те, що Ізраїль і Палестина мають домовитися з цього питання.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати столицею Ізраїлю Єрусалим.

Таке рішення Трампа викликало численні протести по всьому світу. Відтак, на палестинській території, зокрема, палили портрети Трампа, а рух ХАМАС пообіцяв улаштувати 9 грудня «день гніву».

Палестинці вважають східну частину Єрусалима своєю територією. Її армія Ізраїлю відбила у 1967 році і приєднала до решти міста постановою парламенту у 1980 році.

ООН вважає східний Єрусалим окупованою територію, у той час як влада Ізраїлю вважає його своїм.

Повідомлялося, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться в п'ятницю на прохання восьми держав у зв'язку з рішенням президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Під час зіткнень жителів палестинських територій з ізраїльською поліцією 7 грудня постраждала щонайменше 31 людина. 8 грудня тисячі палестинців вийшли на другий день протестів на Західному березі річки Йордан, у Секторі Гази й східному Єрусалимі. Під час сутичок ізраїльські солдати застрелили 30-річного палестинця поблизу кордону Сектору Гази. На Палестинських територіях поранені не менше сотні людей.