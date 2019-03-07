ЗМІ назвали прізвища осіб, що намагались підкупити «двійника» Тимошенко



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Cиловики затримали двох колишніх бійців батальйону «Донбас» за спробу підкупу Юрія Тимошенка

Cиловики затримали двох колишніх бійців батальйону «Донбас»

Стали відомі прізвища осіб, які намагалися вручити кандидату в президенти народному депутату Юрію Тимошенку п’ять мільйонів гривень за зняття його кандидатури з виборів. Про це повідомило видання theБабель. За інформацією співрозмовників видання у правоохоронних органах, силовики затримали двох колишніх бійців батальйону «Донбас» – голову «Партії захисників України» Тараса Костанчука, який раніше співпрацював з багатьма політиками, та маловідомого Олександра Іщенка. Також Костанчук нібито вів листування з народним депутатом, який просив його закінчити справу швидше (7 березня закінчується офіційний термін, коли можна знімати кандидатури – Ред.).

Нагадаємо, що 6 березня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура спільно з ДБР та К СБУ затримали двох осіб, які намагалася вручити долари в еквіваленті 5 млн грн кандидату в президенти Юрію Тимошенку за відмову балотуватися. Сам кандидат декілька днів тому після спроб вплинути на нього звернувся до ГПУ. Зловмисники затримані за статтею 157 частина 3 ( перешкоджання здійсненню виборчого права).

Прихильники Юлії Тимошенко називають Юрія Тимошенко технічним кандидатом-клоном і просили Нацполіцію з’ясувати, де кандидат, який фактично не веде кампанію, взяв гроші на заставу. Юрій Тимошенко в коментарі «BBC Україна» розповів, як його змушували відмовитись від участі в виборах – лякали «на смерть» і пропонували «золоті гори». Жодних імен він не уточнив, але зазначив, що йдеться про людей, які працюють з ним у Верховній Раді.

Також повідомлялося, що ЦВК пустила на вибори «двійника» Тимошенко.

Двійник лідера партії «Батьківщина» балотуватиметься як самовисуванець, оскільки 17 січня цього року його виключили з фракції «Народний фронт».

Як повідомляв «Главком», народний депутат Юрій Тимошенко (на дочасних виборах до ВР переміг у 88 виборчому окрузі від «Народного фронту»).