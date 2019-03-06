Чим для України закінчаться газові фантазії Юлії Тимошенко?

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Тимошенко

Добре, що іноді фантазії Тимошенко залишаються її особистими фантазіями і особистими проблемами. Погано, що вона хоче і може реалізувати їх в реальності

Мовою оригіналу

О судьбе одной постановы, одной цены на газ и одной Юлии Венесуэловны

Юлия Владимировна одержала огромную победу, отменив постановление, которое уже было давно отменено. Отменила в суде, с помощью судьи, который дал добро на разгон Майдана 11 декабря. В общем, явный сторонник правового государства и справедливости. Но сохраняя хорошую мину при плохой игре Юлия Владимировна гордо несет пламя снижения тарифов на газ и теперь заявляет, что цены официально понижены, пусть никто не заметил, а люди должны получить компенсацию. За высокие цены, конечно же. Жаль только, что как всегда, Юлия Владимировна обещает компенсировать чужими деньгами. Деньгами налогоплательщиков. Нет чтобы продать последнее, последний дом, который не ее, и последнюю сеть ломбардов, и раздать бедным. Но нет, Юлия Владимировна снова заберет деньги у бедных и раздаст богатым.

Конечно, юридических последствий у отмены постановления, которое давно отменено, не будет. Чтобы не говорили креативные юристы Юлии Венесуэловны.

Но если бы были? Что было бы, если бы? Тимошенко говорит, что всем, кто платил за газ дорого (ниже рыночной цены, кстати, но все равно дороже нуля) государство должно компенсировать. Но у государства денег своих нет, есть только деньги налогоплательщиков. А значит государству надо их где-то взять. Где же? Во-первых, забрать у тех, кто получал субсидии. Ведь если цена была незаконной, то и субсидии тоже. Логично ведь? Но этих денег не хватит. Значит надо забрать из бюджета. То что пошло бы на школы или больницы, на дороги или, к примеру, на пенсии. И раздать тем, кто субсидии не получал. Т е раздать обеспеченным людям. А иногда и просто богатым. Причем пропорционально раздать. Чем больше ты потреблял, тем больше сейчас, по мнению Юлии Владимировны, тебе должны были бы вернуть. И больше всего получили бы соседи Юлии Владимировны по Конче Заспе. Социальная справедливость – она такая.

Все это в точности повторяет ситуацию, которая была традиционной для Украины. Все получали дешевый газ. Больше его получали богатые, которые больше потребляют. Меньше – бедные, ведь они потребляли мало. А кто-то вообще не получал, ведь не пользуется газом. А кто-то и отапливался сам. Но дешевого газа не бывает. За него кто-то платил? Как всегда – налогоплательщики. И вместо адресной помощи государство дотировало тупо всех потребителей. И бедных и богатых. Стимулировало рост этого самого потребления (а что, дешево же), что в свою очередь стимулировало нашу зависимость от России. Кто за всю платил? Бюджет. Т е налогоплательщики. Все граждане Украины скидывались и платили. И больше платили богатым. Социальная справедливость, мы же помним. Но да, страна то бедная. Денег не хватало. Только в 2013 году дефицит бюджета составлял 6% от ВВП (вместе с Нафтогазом).

Что в результате? Черт, та самая долговая петля, которая так не нравится сторонникам дешевых цен. Ведь дефицит бюджета можно перекрыть только новым долгом. А рост долга рано или поздно заканчивается плохо. Кризисом он заканчивается. И сопровождается и девальвацией, и инфляцией. Которые тоже больше бьют по бедным, чем по богатым. И опять бедные платят. Все как любит Юлия Тимошенко. Бедные платят и становятся еще беднее. А чем больше бедных и чем бедные беднее, тем охотнее они голосуют за того, кто обещает им манну небесную. Т е за Юлию Тимошенко. Почти беспроигрышная лотерея. И за твое потребление заплатили бедные, и они потом тебя еще и президентом выберут. Гениальная схема.

Хорошо, что иногда фантазии Тимошенко остаются ее личными фантазиями и личными проблемами. Плохо, что она хочет и теоретически может реализовать их в реальности.

Джерело: блог Сергія Фурси

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