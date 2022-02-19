Брехня і провокація – Зеленський прокоментував заяви про нібито снаряди в Ростовській області

Президент висловився про російські фейки, спрямовані на загострення ситуації

Президент Володимир Зеленський назвав брехнею і провокацією інформацію російських ЗМІ про нібито влучення українських снарядів у Ростовській області РФ. Про це він заявив на Мюнхенській конференції з безпеки.

«Те, що показали вчора на тимчасово окупованих територіях, якісь снаряди, що вони прилетіли з нашого боку, а потім щось показали, що вони прилетіли в Ростовську область – це все провокації, це все чиста брехня. Там немає загиблих, немає поранених. Це просто цинізм.

Вони самі у себе щось підривають, вони стріляють. Це не перший раз, починаючи з 2014 року. Повертають зброю і стріляють самі на територію, яку вони контролюють. Це просто такий цинізм».

Нагадаємо, за даними СБУ, бойовики планують здійснити на окупованій території серію терористичних актів, щоб у подальшому звинуватити у них Україну. Російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд. Насправді ж повідомлення про те, що снаряд розірвався у Ростовській області, публікували ще 1 серпня 2014 року.

Фейк про снаряд - не єдиний, який розганяє путінська пропаганда. У російських та сепаратистських ЗМІ давно і активно мусується тема про «імовірність використання Україною хімічної зброї проти «Республіки Донбасу» зберігається». Ба більше: «сили Києва активно ведуть тренування відповідних підрозділів», стверджує заступник начальника Управління так званої Народної міліції ДНР Едуард Басурін, посилаючись на дані розвідки. Крім того, заразі в Росії розганяються панічні ідеї, що США через створені в Україні, Грузії та Казахстані лабораторії хоче «закинути» в Росію якусь хворобу.

Telegram-канал бойовиків «Донбасс решает» опублікував інформацію про вибух, що стався на одній з ділянок газопроводу, який прокладено на околицях міста. Місцеві мешканці повідомляють, що у Каміннобродському районі окупованого Луганська злетіла у повітря газова заправка. На місці події розпочалася серйозна пожежа.

За даними російських ЗМІ, у Тарасівському районі Ростовської області біля українського кордону виявили місце розриву вже другого за день снаряду – імовірно від системи «Град».

«Виявлено ще одне місце розриву снаряда у районі станиці Мітякінської Тарасівського району. Попередньо можна сказати, що це був 120-мм запальний боєприпас від системи «Град», – йдеться у розповсюджуваних повідомленнях.

Тим часом, Народна міліція самопроголошеної Донецької народної республіки опублікувала нібито «плани наступу» Збройних сил України на «ЛНР» та «ДНР». Інформацію вдалося дістати розвідслужбам «ДНР», стверджує офіційний представник народної міліції «республіки» Едуард Басурін.

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