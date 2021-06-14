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    «Для мене Григорій Миколайович – назавжди» – Зеленський прокоментував смерть Чапкіса

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    «Для мене Григорій Миколайович – назавжди» – Зеленський прокоментував смерть Чапкіса
    Фото: з відкритих джерел

    Зеленський до приходу в політику брав участь в телепроєкті «Танці з зірками»

    Президент Володимир Зеленський відреагував на смерть хореографа Григорія Чапкіса дописом. Президент зізнався, що завжди пам'ятатиме хореографа. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Пішов з життя Григорій Миколайович Чапкіс. Великий танцівник, людина, особистість. З незламним характером, із сильною енергетикою, з бажанням жити та неповторним «рухом на паркеті». Ніколи не забуду його школу, його внесок в історію українського танцю.

    І завжди пам’ятатиму його «Пара номер п'ять сьогодні була, можливо, і кращою, але не настільки, як я», – написав Зеленський.

    «Для мене Григорій Миколайович – назавжди! Як і його слова: «Треба рухатися до останнього подиху». Раджу не забувати цю фразу всім нам. Назавжди в наших серцях», – прокоментував смерть хореографа президент.

    Нагадаємо, Зеленський до приходу в політику брав участь в телепроєкті «Танці з зірками», де Чапкіс був одним із суддів. Тоді президент виступав у парі з хореографом Оленою Шоптенко.

    Нагадаємо, відомий український хореограф, суддя шоу «Танці з зірками» Григорій Чапкіс помер у неділю, 13 червня.

    Чапкіс тривалий час хворів. Так, у грудні 2020 року артист потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. Зірці було важко дихати, але результати на коронавірус були негативними.

    Напередодні Нового року знаменитість виписали з лікарні, тоді Чапкісу стало ліпше. Втім, 6 січня танцівника знову госпіталізували. Як виявилося, він недолікував запалення легень. У лютому артист втретє потрапив до лікарні, зазначивши, що йому скувало спину і ноги. Також Григорій Миколайович сильно схуднув.

    Теги: смерть Володимир Зеленський Танцы со звездами артист
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    «Для мене Григорій Миколайович – назавжди» – Зеленський прокоментував смерть Чапкіса