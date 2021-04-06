«Точно можу сказати, яких вакцин в Україні не буде». У Раді пояснили ситуацію зі щепленнями

В Україні найближчим часом навряд чи з'явиться вакцина від коронавірусу Johnson&Johnson, заявив Радуцький

В Україні не буде вакцин, які не мають реєстрації в Євросоюзі і не мають прекваліфікації ВООЗ. Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

«Я знаю, що за COVAX ми повинні отримати AstraZeneca і Pfizer. За контрактами, укладеними урядом, за гроші країни, – ми точно маємо контракти на Covishield, на Sinovac і NovaVax, і AstraZeneca виробництва Південної Кореї. Про постачання яких ще вдасться домовитися? Я знаю, що президент багато надій покладає на Міністерство закордонних справ. Точно можу сказати, яких вакцин в Україні не буде», – розповів Радуцький.

За його словами, «в Україні не буде вакцин, які не мають реєстрації в Євросоюзі і не мають прекваліфікації ВООЗ».

«Це точно. Всі інші можуть бути», – додав нардеп.

На питання, чи з'явиться в Україні Johnson&Johnson, він відповів: «Наскільки я знаю, уряд США на три роки вперед викупив все, що зробить Johnson&Johnson, тому найближчим часом – навряд чи».

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна вже домовилася про поставку 22 млн доз вакцин від Covid-19 і незабаром оголосить про контракти на ще 10 млн препаратів від коронавірусу

5 квітня в Україні було виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів.

Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.