Журналістів треба вакцинувати позачергово – Радуцький

Михайло Радуцький, що повністю подолати пандемію коронавірусу у 2021 році ми не зможемо

Голова парламентського комітету запропонував кілька кроків заради того, щоб збільшити кількість українців, готових зробити щеплення

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький запропонував поза чергою вакцинувати від коронавірусу журналістів.

Про що й заявив у Фейсбуці з посиланням на результати дослідження Київської школи економіки.

«Як ми й прогнозували, озвучена раніше деякими фахівцями цифра у 50% виявилась занадто оптимістичною. На мій погляд, досягти колективного імунітету без вакцинації населення майже неможливо. Без щеплення ми будемо приречені кожен рік боротися з новими штамами вірусу і черговою хвилею коронавірусної хвороби», – зауважив парламентарій.

Радуцький прогнозує, що, скоріш за все, у 2021 році пандемія ще не буде повністю поборена.

«За прогнозами ВООЗ, формуванню колективного імунітету перешкоджають нові штами вірусу, відсутність щеплення у дітей (які хворіють у легкій формі, але передають вірус) та антивакцинальна кампанія. Нам справді найближчим часом доведеться переконати значну частину суспільства відкинути страх та забобони та погодитись пройти щеплення», – відзначив він.

Голова парламентського комітету запропонував декілька кроків заради того, щоб збільшити кількість українців, готових зробити щеплення від коронавірусу. Зокрема – відкрити консультативну «гарячу лінію» з питань вакцинації.

«Багато людей будуть вагатись – робити чи не робити щеплення конкретно в їхньому випадку. У когось є хронічна хвороба, хтось переніс операцію. Хтось десь вичитав черговий фейк, ніби вакцина нашкодить дітородній функції. Люди повинні мати можливість почути пораду, отримати консультацію і навіть просто психологічну підтримку. Покладати це завдання лише на сімейних лікарів було б неправильно. Вони й так часто перевантажені», – вважає Радуцький.

Радуцький також заявив, що вважає за доцільне позачергово вакцинувати журналістів. «Журналісти – це наші лідери думок. Якщо ми запропонуємо їм пройти щеплення у перших хвилях, для того, щоб розповісти про це суспільству – значно зменшимо кількість скептиків серед населення», – резюмував він.

До слова, стало відомо, кому в Україні дістанеться перший укол від коронавірусу.