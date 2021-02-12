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    Здоров'я

    Журналістів треба вакцинувати позачергово – Радуцький

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    Михайло Радуцький, що повністю подолати пандемію коронавірусу у 2021 році ми не зможемо - Журналістів треба вакцинувати позачергово – Радуцький
    Михайло Радуцький, що повністю подолати пандемію коронавірусу у 2021 році ми не зможемо
    Фото з відкритих джерел

    Голова парламентського комітету запропонував кілька кроків заради того, щоб збільшити кількість українців, готових зробити щеплення

    Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький запропонував поза чергою вакцинувати від коронавірусу журналістів.

    Про що й заявив у Фейсбуці з посиланням на результати дослідження Київської школи економіки.

    «Як ми й прогнозували, озвучена раніше деякими фахівцями цифра у 50% виявилась занадто оптимістичною. На мій погляд, досягти колективного імунітету без вакцинації населення майже неможливо. Без щеплення ми будемо приречені кожен рік боротися з новими штамами вірусу і черговою хвилею коронавірусної хвороби», – зауважив парламентарій.

    Радуцький прогнозує, що, скоріш за все, у 2021 році пандемія ще не буде повністю поборена.

    «За прогнозами ВООЗ, формуванню колективного імунітету перешкоджають нові штами вірусу, відсутність щеплення у дітей (які хворіють у легкій формі, але передають вірус) та антивакцинальна кампанія. Нам справді найближчим часом доведеться переконати значну частину суспільства відкинути страх та забобони та погодитись пройти щеплення», – відзначив він.

    Голова парламентського комітету запропонував декілька кроків заради того, щоб збільшити кількість українців, готових зробити щеплення від коронавірусу. Зокрема – відкрити консультативну «гарячу лінію» з питань вакцинації.

    «Багато людей будуть вагатись – робити чи не робити щеплення конкретно в їхньому випадку. У когось є хронічна хвороба, хтось переніс операцію. Хтось десь вичитав черговий фейк, ніби вакцина нашкодить дітородній функції. Люди повинні мати можливість почути пораду, отримати консультацію і навіть просто психологічну підтримку. Покладати це завдання лише на сімейних лікарів було б неправильно. Вони й так часто перевантажені», – вважає Радуцький.

    Радуцький також заявив, що вважає за доцільне позачергово вакцинувати журналістів. «Журналісти – це наші лідери думок. Якщо ми запропонуємо їм пройти щеплення у перших хвилях, для того, щоб розповісти про це суспільству – значно зменшимо кількість скептиків серед населення», – резюмував він.

    До слова, стало відомо, кому в Україні дістанеться перший укол від коронавірусу.

    Теги: хвороби щеплення населення страхування вірус ВООЗ коронавірус Михайло Радуцький
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