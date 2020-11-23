На Київщині молодик привласнював кошти компанії, в якій працював

Викрадені гроші хлопець використовував на здійснення ставок та онлайн-ігри

Поліцейські Київщини повідомили про підозру чоловіку, який упродовж 3 місяців систематично привласнював кошти, що належать компанії, де він працював. Співробітники Вишнівського відділення поліції зафіксували 17 фактів привласнення та розтрати майна.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що 24-річний чоловік влаштувався на роботу в одну з компаній експрес-доставки, де, маючи доступ до спеціальної клієнтської та платіжної системи, перераховував гроші на власний рахунок. Для цього на робочому місці він створив «особистий кабінет», а після того, як клієнти сплачували за надані послуги — «виводив» гроші.

Як пояснив молодик, в подальшому викрадені кошти він використовував для здійснення ставок у букмекерській конторі та онлайн-ігри.

Своїми діями він завдав роботодавцю матеріальних збитків на суму понад 30 тисяч гривень.

Наразі слідчі за процесуальним керівництвом Києво-Святошинської місцевої прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.