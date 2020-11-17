Чоловік Венедіктової отримав 750 тис. грн за фіктивне звільнення, – ЗМІ

Денис Колесник звільнився з роботи, отримав 750 тисяч фінансової допомоги і знову поновився

Заступник начальника департаменту кіберполіції Колесник звільнився зі служби та поновився на роботі через 10 днів

Чоловік генпрокурорки Ірини Венедіктової Денис Колесник звільнився з МВС, а потім поновився і отримав за це приблизно 750 тис.грн.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info.

«25 вересня, пропрацювавши рік у МВС, полковник Колесник подає рапорт і окремо просить грошей. 29 вересня йому виплатили 774 644 грн. 30 вересня – Колесника офіційно звільнено», – зазначили журналісти.

Заступник начальника департаменту кіберполіції Колесник звільнився зі служби та поновився на роботі через 10 днів.

За даними журналістів він отримав разову фінансову допомогу та інші виплати на приблизно 750 тис.грн.

Рада призначила Венедіктову генеральним прокурором 17 березня 2020 року. У жовтні президент Зеленський заявив, що в генеральної прокурорки Венедиктової є час до кінця року для того, щоб показати результат.

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