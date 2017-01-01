Гройсман оголосив про енергетичну незалежність, а на ділі - Україна нарощує імпорт вугілля з Росії (документ)

За чотири роки гібридної війни Україна купила в РФ 6 млн. т вугілля

Протягом 2014 року і десяти місяців 2017 року Україна імпортувала з Російської Федерації 5,9 млн. т вугілля антрацитових марок. Про це «Главкому» повідомили у департаменті електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості у відповіді на запит. Зокрема, у 2014 році з РФ надійшло 2 млн. т, 2015 році



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Поставки вугілля

За чотири роки гібридної війни Україна купила в РФ 6 млн. т вугілля

Протягом 2014 року і десяти місяців 2017 року Україна імпортувала з Російської Федерації 5,9 млн. т вугілля антрацитових марок.

Про це «Главкому» повідомили у департаменті електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості у відповіді на запит.

Зокрема, у 2014 році з РФ надійшло 2 млн. т, 2015 році – 628 тис. т, 2016 році – 715 тис. т, за 10 місяців 2017-го – 2,6 млн. т.

Також Україна купувала вугілля в Південно-Африканській Республіці (2,3 млн. т), Польщі (310 тис. т), США (100 тис. т), Австралії (81 тис. т).

Разом з тим, у 2015-2016 роках Україна торгувала з окупованими територіями Донбасу, з яких поставила 16 млн. т антрацитового вугілля. Лише після 15 березня 2017 року, коли президент ввів торгівельну блокаду з непідконтрольними українській владі територіями, поставки вугілля припинилися.

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Як додали у Міненергетиці, у 2018 році на українські енергетичні підприємства планується закупити 26,8 млн. т вугілля, у тому числі марки «Г» - 22,1 млн. т з них імпорт становитиме 900 тис. т та марки «А» - 4,7 млн. т, з яких 3,4 млн. т імпорт.

Нагадаємо, у кінці листопала голова уряду Володимир Гройсман заявив, що Україна позбавилася від енергетичної залежності від Росії. До такого висновку прем'єр дійшов через те. що вже 720 днів не імпортує російський природний газ. При цьому Гройсман чомусь не бере до уваги ситуацію з вугіллям.