Кубів визнав торгівлю України з ОРДЛО законною?

Віце-прем'єр прокоментував торговельний режим, який існує на території України

Перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів заявив, що торговельний режим в країні, який існує на сьогодні, відповідає чинному законодавству. Про це він сказав на засіданні Верховної Ради під час години запитань до уряду. Так, народний депутат Єгор Соболєв («Самопоміч») запитав Кубіва: «Вчора Рада ухвалила закон, який



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Степан Кубів

Віце-прем'єр прокоментував торговельний режим, який існує на території України

Перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів заявив, що торговельний режим в країні, який існує на сьогодні, відповідає чинному законодавству. Про це він сказав на засіданні Верховної Ради під час години запитань до уряду.

Так, народний депутат Єгор Соболєв («Самопоміч») запитав Кубіва: «Вчора Рада ухвалила закон, який визнає окупованими Росією Донецьк з Луганськом і частину Донбасу. Я хотів би запитати, коли ви почнете обмежувати торгівлю з окупантом?».

«Ми говоримо про те, що торгівля, яка є на сьогодні, відповідає, по-перше, чинному законодавству, по-друге - цілісності України, і по-третє - ми говоримо про громадян, які сьогодні проживають на території України», - відповів віце-прем'єр.

Як повідомлялось, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях», яким Росія визнається країною-агресором, що здійснює тимчасову окупацію частини території нашої держави.