Помста природи. На Закарпатті показали наслідки нищівної повені (фото)

Протягом лічених секунд рівень води піднімається і перетворюється на потужну силу, що змітає все на своєму шляху

Місцеві жителі продовжують публікувати в мережі фрагменти потужної негоди, що штурмувала Закарпаття.

У селищі Ясіня велика вода принесла з собою сміття і деревину.

Протягом лічених секунд рівень води піднімається і перетворюється на потужну силу, що змітає все на своєму шляху.

В інших місцях вода після дощу перетворила дорогу на річку, в бурхливому потоці якої важко втриматися у вертикальному положенні не лише людям, а й техніці.

Причину таких бід користувачі Мережі бачать у масовій вирубці лісів.

«Карпати вирубують, природа мстить», «Природа відповідає «добром» на «добро», «Це все людський фактор. Ліси вирубують, сміття кидають під ноги. Ось природа і мстить», — відзначають користувачі.

Додамо, що 10 липня сильні дощі у Рахівському районі Закарпатської області спричинили затоплення будинків та дороги. Селище Ясіня постраждало найбільше. Воно частково відрізане від транспортного сполучення.

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