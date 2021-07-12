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    Помста природи. На Закарпатті показали наслідки нищівної повені (фото)

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    Закарпаття потерпає від негоди - Помста природи. На Закарпатті показали наслідки нищівної повені (фото)
    Закарпаття потерпає від негоди
    Фото з відкритих джерел

    Протягом лічених секунд рівень води піднімається і перетворюється на потужну силу, що змітає все на своєму шляху

    Місцеві жителі продовжують публікувати в мережі фрагменти потужної негоди, що штурмувала Закарпаття.

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    Помста природи. На Закарпатті показали наслідки нищівної повені (фото)
    Помста природи. На Закарпатті показали наслідки нищівної повені (фото)
    Помста природи. На Закарпатті показали наслідки нищівної повені (фото)
    Помста природи. На Закарпатті показали наслідки нищівної повені (фото)

    У селищі Ясіня велика вода принесла з собою сміття і деревину.

    Протягом лічених секунд рівень води піднімається і перетворюється на потужну силу, що змітає все на своєму шляху.

    В інших місцях вода після дощу перетворила дорогу на річку, в бурхливому потоці якої важко втриматися у вертикальному положенні не лише людям, а й техніці.

    Причину таких бід користувачі Мережі бачать у масовій вирубці лісів.

    «Карпати вирубують, природа мстить», «Природа відповідає «добром» на «добро», «Це все людський фактор. Ліси вирубують, сміття кидають під ноги. Ось природа і мстить», — відзначають користувачі.

    Додамо, що 10 липня сильні дощі у Рахівському районі Закарпатської області спричинили затоплення будинків та дороги. Селище Ясіня постраждало найбільше. Воно частково відрізане від транспортного сполучення.

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    Теги: Закарпаття українці негода
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    Помста природи. На Закарпатті показали наслідки нищівної повені (фото)