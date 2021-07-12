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    Думки вголос

    Чому ні китайці, ні американці не хочуть слухати Зеленського

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    •  glavcom.ua
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    Зеленський натякає американцям, що китайці здатні зробити багато корисного в Україні? - Чому ні китайці, ні американці не хочуть слухати Зеленського
    Зеленський натякає американцям, що китайці здатні зробити багато корисного в Україні?

    Київ готує для Вашингтона новий парадокс у відносинах між нашими країнами

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    Президент Украины Зеленский вместе со своим домашним геополитиком Ермаком все больше удивляют международное сообщество. Время от времени в нем просыпается неудержимая субъектность. Его смелые геополитические заявления, инициативы и телодвижения все чаще граничат с безответственностью и прожектерством. Но то, что можно вытворять во внутренней политике нежелательно делать во внешней политике, ибо там ты не один и не самый главный, и даже не второстепенный. Но Офис президента «бурлит» от интригующей геополитики.

    Например, перед важной поездкой в Вашингтон на встречу с президентом США Байденом президент Зеленский неожиданно заключает полулегальное (без участия Верховной Рады и СНБО), сомнительное инвестиционное соглашение с Китаем. Или в пику МВФ, или это компенсация скандала с Мотор-Сич, а может просто смелый, «офисный» шантаж Америки.

    Тем самым Киев готовит для Вашингтона новый парадокс в отношениях между нашими странами, когда за безопасность Украины должны отвечать НАТО и США, а торговать мы будем с Китаем, который является их геополитическим противником. Чего здесь больше хитрой наивности, авантюрности или глупости трудно сказать.

    Зеленский как бы смело намекает американцам, что упорные и шустрые китайцы способны сделать много полезного в Украине, не хуже чем американцы. Их не надо уговаривать и что-то объяснять и они не намекают на бурную коррупцию в Украине. А китайцам он наверняка «рассказывает», что американцы слишком привередливые, а россияне тоже люди и их надо только «понять и простить». Но ни китайцы, ни американцы не хотят слушать нашего президента, ибо если Зеленский точно не знает, что нужно Украине, кто у нее враги и друзья, то как он может понять что хочет Китай, Россия и США от Украины.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МВФ США НАТО Китай Володимир Зеленський
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    Чому ні китайці, ні американці не хочуть слухати Зеленського