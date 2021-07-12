Знову потопи. Рівень води у річках на західній Україні може суттєво піднятися

У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку

Сьогодні на Прикарпатті та на Закарпатті вода у річках може піднятися на метр, можливі селеві потоки та зсуви. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Синоптики попереджають, що 12 -13 липня на окремих гiрських притоках Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), у верхів'ях та малих водотоках річок Закарпаття очікується пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 1,0 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків.

Зазначається, що у мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку. В гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків та зсувів ґрунту. Через це оголошено І рівень небезпечності.

Додамо, що 10 липня сильні дощі у Рахівському районі Закарпатської області спричинили затоплення будинків та дороги.

Також місцеві жителі продовжують публікувати в мережі фрагменти потужної негоди, що штурмувала Закарпаття.

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