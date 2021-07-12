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    Знову потопи. Рівень води у річках на західній Україні може суттєво піднятися

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    Жителів Західної України попередили про можливі нові потопи - Знову потопи. Рівень води у річках на західній Україні може суттєво піднятися
    Жителів Західної України попередили про можливі нові потопи
    Фото з відкритих джерел

    У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку

    Сьогодні на Прикарпатті та на Закарпатті вода у річках може піднятися на метр, можливі селеві потоки та зсуви. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

    Синоптики попереджають, що 12 -13 липня на окремих гiрських притоках Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), у верхів'ях та малих водотоках річок Закарпаття очікується пiдйом рiвнiв води на 0,2 1,0 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків.

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    Знову потопи. Рівень води у річках на західній Україні може суттєво піднятися

    Зазначається, що у мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку. В гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків та зсувів ґрунту. Через це оголошено І рівень небезпечності.

    Додамо, що 10 липня сильні дощі у Рахівському районі Закарпатської області спричинили затоплення будинків та дороги.

    Також місцеві жителі продовжують публікувати в мережі фрагменти потужної негоди, що штурмувала Закарпаття.

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    Теги: Закарпаття Івано-Франківщина негода
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    Знову потопи. Рівень води у річках на західній Україні може суттєво піднятися