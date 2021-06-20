Біля берегів Одеси пронеслися два смерчі: видовищне відео

Вихори утворилися в Чорному морі на відстані близько 20 кілометрів від одеського узбережжя

Біля узбережжя Одеси над морем пронеслися два водяних смерчі. Відео атмосферного явища опублікували в соцмережах.

Вихори утворилися в Чорному морі на відстані близько 20 кілометрів від берегів Одеси.

Моряки суховантажу, який стояв навпроти Чорноморська, зняли смерч поруч зі своїм судном кілька днів тому.

На кадрах добре видно воронку, яка засмоктувала воду у хмару.

Через кілька хвилин смерч ослабнув і розчинився.

До слова, в американському штаті Оклахома пілот Девід Еванс облетів смерч на планері, зафіксувавши природне явище. Видовищне відео опубліковано в YouTube.

За словами Еванса, спочатку погода була ясною, але згодом у повітрі утворився смерч, і він вирішив зняти його на відео.