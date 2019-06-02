Трагедія на Дунаї: захист українського капітана оскаржить його арешт



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Суд Угорщини заарештував капітана судна Viking Sygin на місяць

Капітан лайнера власну провину заперечує, але попросив адвоката передати співчуття сім'ям потерпілих

Адвокат українського капітана круїзного корабля, який затонув у Будапешті, вважає, що провини українця в трагедії немає. Тому захист оскаржуватиме його арешт.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що капітан лайнера власну провину заперечує, але попросив адвоката передати співчуття сім'ям потерпілих.

«Мій підзахисний висловлює свої співчуття жертвам, йому дуже шкода, що він став учасником інциденту, який призвів до втрати життів. Прокуратура нині ініціювала найсуворіший захід – тримання під вартою. Але ми оскаржуємо ці умови і переконані, що немає підстав для підозр», - заявив юрист Габор Ело.

Нагадаємо, 1 червня суд в Угорщині на місяць взяв під арешт українського капітана затонулого пароплава, внаслідок аварії якого у Будапешті загинули люди

Нагадаємо, затриманий український капітан заперечує порушення правил.

Раніше угорська поліція арештувала українця, який керував судном, що 29 травня врізалося у катер з туристами у Будапешті.

Аварія сталася на популярній для прогулянкових суден ділянці річки Дунай, звідки пасажири можуть оглянути місто і будівлю парламенту, освітлені вночі.

За даними ЗМІ, прогулянковий теплохід «Русалка» був побудований в 1949 році в Херсоні.

Загалом на катері знаходилося 33 пасажири - переважно туристи з Південної Кореї, та двоє угорських членів екіпажу. Сім людей загинули, ще сімох вдалося врятувати, 21 особа вважається зниклою безвісти.