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    Трагедія на шахті в Кривому Розі: поліція розслідує порушення правил безпеки

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    <p>Аварія на шахті сталася 13 лютого</p> - Трагедія на шахті в Кривому Розі: поліція розслідує порушення правил безпеки

    Аварія на шахті сталася 13 лютого

    На шахті «Ювілейна» загинули двоє гірників 1981 та 1984 років народження

    За фактом загибелі двох гірників на шахті у м. Кривий Ріг відкрито кримінальне провадження.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

    «В ході з’ясування обставин смерті робітників шахти кримінальне провадження було перекваліфіковано з ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (нещасний випадок) на ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою)», - заявили в поліції.

    Зазначається, що повідомлення про загибель двох працівників 1981 та 1984 років народження надійшло до Покровського відділення поліції м. Кривий Ріг 13 лютого близько 15:00.

    «При огляді тіл загиблих будь-яких тілесних ушкоджень виявлено не було. Тіла загиблих були направлені на експертизу для визначення причин смерті», - повідомили в поліції.

    Нагадаємо, 13 лютого на шахті «Ювілейна» на Дніпропетровщині загинули двоє гірників.

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