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    Трагедія у школі в Білорусі: двоє поранених школярів знаходяться у важкому стані

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    Напад у школі стався зранку 11 лютого - Трагедія у школі в Білорусі: двоє поранених школярів знаходяться у важкому стані
    Напад у школі стався зранку 11 лютого

    Постраждалі перебувають в реанімації під постійним наглядом лікарів

    Двоє потерпілих під час нападу в школі в білоруському місті Столбці знаходяться у стабільно важкому стані. Про це журналістам повідомив завідувач хірургічним відділенням місцевої лікарні Дмитро Плескач.

    Зараз школярі перебувають в реанімації під постійним наглядом лікарів. «Пацієнти надходили між 8.00 і 9.00 у важкому стані. Заздалегідь було відомо, що їх везуть, тому розгорнули операційні. Вони були прооперовані. Зараз їх стан важкий стабільний», - сказав лікар, якого цитує Белта.

    У потерпілих ножові поранення.

    «Оперували місцеві лікарі. З огляду на неординарність ситуації, запрошені також фахівці з Мінської обласної клінічної лікарні. Вони прибули і надали всю необхідну допомогу», - розповів Плескач.

    За його словами, оперували п'ять лікарів: двоє - одного пацієнта і троє - іншого.

    Нагадаємо, 11 лютого у білоруському місті Столбці старшокласник напав з ножем на вчительку і дітей. В результаті нападу загинули педагог і один з учнів. Двоє школярів були госпіталізовані. Нападника затримали.

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