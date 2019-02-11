Трагедія у школі в Білорусі: двоє поранених школярів знаходяться у важкому стані



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Напад у школі стався зранку 11 лютого

Постраждалі перебувають в реанімації під постійним наглядом лікарів

Двоє потерпілих під час нападу в школі в білоруському місті Столбці знаходяться у стабільно важкому стані. Про це журналістам повідомив завідувач хірургічним відділенням місцевої лікарні Дмитро Плескач.

Зараз школярі перебувають в реанімації під постійним наглядом лікарів. «Пацієнти надходили між 8.00 і 9.00 у важкому стані. Заздалегідь було відомо, що їх везуть, тому розгорнули операційні. Вони були прооперовані. Зараз їх стан важкий стабільний», - сказав лікар, якого цитує Белта.

У потерпілих ножові поранення.

«Оперували місцеві лікарі. З огляду на неординарність ситуації, запрошені також фахівці з Мінської обласної клінічної лікарні. Вони прибули і надали всю необхідну допомогу», - розповів Плескач.

За його словами, оперували п'ять лікарів: двоє - одного пацієнта і троє - іншого.

Нагадаємо, 11 лютого у білоруському місті Столбці старшокласник напав з ножем на вчительку і дітей. В результаті нападу загинули педагог і один з учнів. Двоє школярів були госпіталізовані. Нападника затримали.