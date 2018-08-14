Трагедія в Генуї: вже відомо про 30 загиблих



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Багато людей вважаються зниклими безвісти

В італійському місті Генуя щонайменше тридцять людей загинули внаслідок обвалення автомобільного мосту.

Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Маттео Сальвіні, передаєВВС.

«Я дякую пожежним, рятувальникам та волонтерам, які з першої хвилини проводили роботи з порятунку людей. На жаль, тридцять людей загинули та ще багато поранених у важкому стані», — сказав Сальвіні.

Водночас видання Corriere з посиланням на пожежників повідомляє, що загинули принаймні 35 людей, ще 13 людей поранені.

Міський голова Генуї Джованні Тоті сказав, що кількість загиблих може зрости. Багато людей вважаються зниклими безвісти.

За словами голови цивільної оборони Італії Анджело Бореллі, в момент обвалення мосту на ньому були 30-35 машин та три вантажівки.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів. У перші години після трагедії повідомлялося про щонайменше 11 людей загинули, серед них як мінімум одна дитина. Згодом заступник міністра інфраструктури і транспорту країни Едоардо Ріксі повідомив про 22 жертви.

Також у мережі з'явилося відео з моментом обвалу частини автомобільного мосту, яким проходила платна автомагістраль A10, біля міста Генуя на півночі Італії.

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