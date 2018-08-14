МЗС перевіряє, чи є українці серед постраждалих в італійській Генуї



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Італія поки не дає інформації про загиблих та постраждалих

Консул України в Мілані підтримує оперативний контакт з поліцією Італії після обвалення автомобільного мосту в місті Генуя на півночі Італії та перевіряє, чи є серед постраждалих та загиблих українці.

Про це повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Обвал моста в Генуї. Десятки загиблих і постраждалих. Консул України в Мілані підтримує оперативний контакт з поліцією. Тел. "гарячої лінії" +39 3487254038, "гаряча лінія" МЗС +38 044 238 16 57. pic.twitter.com/YwpPwSmSfT — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 14 серпня 2018 р.

Станом на 16:40 керівник Департаменту консульського забезпечення Василь Кирилич сказав, що Італія поки не дає інформації про загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обрушився проліт автомобільного мосту довжиною близько сотні метрів. Щонайменше 11 людей загинули, серед них як мінімум одна дитина.

У мережі з'явилося відео з моментом обвалу частини автомобільного мосту, яким проходила платна автомагістраль A10, біля міста Генуя на півночі Італії.

Свідки стверджують, що міст в Італії рухнув через удар блискавки.

За інформацією британського телеканалу Sky News, внаслідок обвалу загинули десятки людей.

Крім того, під завалами залишаються декілька розбитих транспортних засобів із загиблими.