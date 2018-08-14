Обвалення мосту в Італії: щонайменше 22 загиблих, пошкоджено газові труби



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Міністр внутрішніх справ Італії Сальвіні у вівторок скликав кризову комісію у зв'язку з обваленням автомобільного мосту в місті Генуя

Жертвами обвалення мосту в італійському місті Генуя стали, щонайменше, 22 людини. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури і транспорту країни Едоардо Ріксі.

Також нагадаємо, що за даними італійських ЗМІ, які посилаються на очевидців, можливою причиною обвалення мосту став удар блискавки.

Відомо також, що аварія мосту призвела до пошкодження газових труб і витоку газу.

Крім того, міністр внутрішніх справ Італії Сальвіні у вівторок скликав кризову комісію у зв'язку з обваленням автомобільного мосту в місті Генуя. Зокрема, глава МВС країни опублікував у своєму Twitter фотографії засідання комісії. Він зазначив, що постійно стежить за ситуацією, пов'язаною з обваленням.

Сальвіні також подякував «200 пожежним та іншим героям», які працюють зараз на місці події.

Тим часом, за даними італійського телебачення, до вечора на місце обвалення прибуде прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів. У перші години після трагедії повідомлялося про щонайменше 11 людей загинули, серед них як мінімум одна дитина.

Згодом у мережі з'явилося відео з моментом обвалу частини автомобільного мосту, яким проходила платна автомагістраль A10, біля міста Генуя на півночі Італії.

За інформацією британського телеканалу Sky News, внаслідок обвалу загинули десятки людей.

Крім того, під завалами залишаються декілька розбитих транспортних засобів із загиблими.

Джерело: Кореспондент.net