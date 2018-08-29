Трамп порадив Google, Facebook і Twitter бути обережними



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Президент США Дональд Трамп

Трамп вважає, що Google, Twitter і Facebook нечесно поводяться з користувачами

Президент США Дональд Трамп звернувся до керівництва компаній Google, Facebook і Twitter, закликавши їх бути обережними.

Про це передає агентство Reuters.

«Я думаю, що те, що Google і інші роблять, якщо ви подивитеся на те, що відбувається з Twitter, якщо ви подивитеся на те, що відбувається з Facebook, їм краще бути обережними, тому що так не можна чинити з людьми», - сказав Трамп.

Глава держави підкреслив, що, на його думку, Google, Twitter і Facebook йдуть по дуже небезпечній території і їм варто бути обережними

«Це нечесно по відношенню до великої частини населення», - сказав Трамп.

Таким чином він прокоментував свої недавні слова щодо упередженості ЗМІ і цензуру.