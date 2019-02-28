Трамп і Кім Чен Ин розпочали переговори у розширеному форматі



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Лідери КНДР і США розпочали переговори у розширеному форматі Фото: AP

Зустріч у форматі віч-на-віч тривала близько 40 хвилин

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин почали другий день саміту в Ханої.

Другий день своєї ядерної зустрічі на вищому рівні глави держав почали із зустрічі тет-а-тет.

У Білому домі раніше повідомили, що далі піде зустріч у розширеному складі.

Як передає AP, перед початком другого дня саміту з Кім Чен Ином, Трамп завив журналістам, що він «не поспішає».

«Ми просто хочемо укласти правильну угоду», - сказав він.

Американський лідер відзначив, що «коли у вас хороші стосунки, трапляється багато хороших речей«. Він додав, що на їх спільній вечері напередодні ввечері «було створено багато прекрасних ідей». Він не розкрив ніяких подробиць.

Кім Чен Ин в свою чергу додав, що, на його думку, з учорашнього дня весь світ стежить за ходом їх переговорів.

«Я впевнений, що всі вони будуть спостерігати за тим моментом, коли ми сидимо поруч, як ніби вони дивляться фантастичний фільм», - сказав він.

За словами північнокорейського лідера, його «інтуїція підказує, що хороші результати будуть досягнуті».

Зустріч у форматі віч-на-віч тривала близько 40 хвилин.

Після зустрічі Трамп і Кім Чен Ин вийшли у внутрішній дворик готелю Metropole, де проходять переговори, і поспілкувалися з держсекретарем США Майком Помпео і главою МЗС КНДР Лі Ен Хо.

Як передає агентство, пізніше Трамп і Кім Чен Ин проведуть робочий обід і виступлять на церемонії підписання спільної угоди.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин 27 лютого зустрілися вдруге, цього разу у В’єтнамі.

Як відомо, перший саміт США і КНДР пройшов 12 червня 2018 року в Сінгапурі. За його підсумками лідери країни підписали спільну заяву, в якій йдеться про те, що Північна Корея готова до денуклеаризації.