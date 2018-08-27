Трамп і Меркель обговорили ситуацію в Україні



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Дональд Трамп і Ангела Меркель у телефонному режимі говорили про Україну і західні Балкани

Переговори Трампа і Меркель були зосереджені на сучасних міжнародних проблемах

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп обговорили ситуацію в Україні в ході телефонної розмови.

Про це за підсумками бесіди заявив прес-секретар Меркель Штеффен Зайберт, повідомляє прес-служба німецького уряду.

Як повідомляється, лідери двох країн говорили про Україну і західні Балкани, не вдаючись у подробиці. Також вони обговорили ситуацію в Сирії.

«Переговори зосереджені на сучасних міжнародних проблемах і питаннях торгівлі. Канцлер і президент поділяють стурбованість з приводу розвитку ситуації в Сирії, зокрема гуманітарної ситуації в регіоні Ідліб. Росію закликають до стримуючого впливу на сирійський режим і запобігання подальшої ескалації», - йдеться в заяві.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що американські санкції проти Росії діятимуть доти, доки Москва не змінить своєї поведінки відносно України.