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    Трамп і Меркель обговорили ситуацію в Україні

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    Дональд Трамп і Ангела Меркель&nbsp;<span>у телефонному режимі говорили про Україну і західні Балкани</span> - Трамп і Меркель обговорили ситуацію в Україні
    Дональд Трамп і Ангела Меркель у телефонному режимі говорили про Україну і західні Балкани

    Переговори Трампа і Меркель були зосереджені на сучасних міжнародних проблемах

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп обговорили ситуацію в Україні в ході телефонної розмови.

    Про це за підсумками бесіди заявив прес-секретар Меркель Штеффен Зайберт, повідомляє прес-служба німецького уряду.

    Як повідомляється, лідери двох країн говорили про Україну і західні Балкани, не вдаючись у подробиці. Також вони обговорили ситуацію в Сирії.

    «Переговори зосереджені на сучасних міжнародних проблемах і питаннях торгівлі. Канцлер і президент поділяють стурбованість з приводу розвитку ситуації в Сирії, зокрема гуманітарної ситуації в регіоні Ідліб. Росію закликають до стримуючого впливу на сирійський режим і запобігання подальшої ескалації», - йдеться в заяві.

    Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що американські санкції проти Росії діятимуть доти, доки Москва не змінить своєї поведінки відносно України.

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