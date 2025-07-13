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13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня – Міжнародний день гірських порід
фото: depositphotos.com

Сьогодні заборонено призначати важливі зустрічі у першій половині дня

13 липня відзначається День рибалки, Міжнародний день гірських порід, Всесвітній день рому та Міжнародний день головоломки. Віряни вшановують пам’ять сострадання Пресвятої Богородиці; святого преподобного Стефана Савваїта; Собор святого архангела Гавриїла.

День рибалки

13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Кожну другу неділю липня рибалки та любителі риболовлі відзначають своє професійне свято – День рибалки, яке у 2025 році припадає на 13 липня. В Україні свято було засновано 22 червня 1995 року і з того часу, його святкування припадає на розпал літнього сезону риболовлі.

Метою Дня рибалки є привернення уваги суспільства до робітників рибного господарства, подяка цим працівникам за їхню старанну діяльність, а також підвищення зацікавленості до професійних рибацьких спілок.ює

Рибальство потребує певних вмінь та знань, таке заняття не можна назвати легким. Сама професія рибалки є дуже давньою, вона виникла одночасно з полюванням та збиранням.

Міжнародний день гірських порід

13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Міжнародний день гірських порід, який відзначається щороку 13 липня, – це не свято рок-музики, а скоріше данина поваги геологічним породам. Цей день покликаний сприяти глобальному розумінню фундаментальної ролі гірських порід, які охоплюють три категорії: магматичні, осадові та метаморфічні. Міжнародний день гірських порід та геологія, що вивчає гірські породи, пропонують дізнатися про природні структури, які роблять значний внесок у життя нашої планети і людини.

Гірські породи – це природні тверді агрегати одного або декількох мінералів або мінералоїдів, які вкривають всю Землю. Зовнішній твердий шар Землі, літосфера, складається з гірських порід, і вони відігравали важливу роль в еволюції та виживанні людини протягом всієї історії. Попри свою, здавалося б, повсякденну присутність, гірські породи відіграли значну роль в еволюції людства і продовжують залишатися фундаментальною основою нашого існування і сьогодні.

Всесвітній день рому

13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Всесвітній день рому – це святкова подія, присвячена святкуванню багатої історії, різноманітних смаків і культурного значення рому. Щорічно в другу суботу липня ця подія об’єднує шанувальників рому, барменів, винокурні та бренди з усього світу, щоб вшанувати цей алкогольний напій.

Всесвітній день рому був заснований у 2019 році Полом Джексоном, відомим письменником і редактором Всесвітнього путівника по рому. Пристрасть Джексона до рому і бажання дати йому визнання, на яке він заслуговує, призвели до створення цього всесвітнього свята. З моменту свого заснування Всесвітній день рому набув величезної популярності, а заходи, акції та онлайн-активності залучають любителів рому по всьому світу.

Міжнародний день головоломки

13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Міжнародний день головоломки, відомий як День Рубіка, відзначається в день народження доктора Ерно Рубіка, винахідника культового кубика Рубіка.

Цей день присвячений вшануванню кубика Рубіка, чудової тривимірної головоломки, яку в 1974 році винайшов угорський скульптор і професор архітектури Ерно Рубік. Цей день не лише про створення цієї геніальної головоломки, це також свято радості вирішення проблем і духу інтелектуального виклику, який втілюють у собі будь-які головоломки.

Кубик Рубіка швидко став однією з найпопулярніших головоломок в усьому світі з моменту свого створення, з понад 350 мільйонами кубиків, проданих по всьому світу. Привабливість кубика Рубіка полягає в його складності – за оцінками, він має понад 43 квінтильйони можливих комбінацій. Головоломка являє собою складне випробування, і лише кілька обраних можуть розгадати її менш ніж за 20 секунд.

Яке сьогодні релігійне свято

12 липня в церковному календарі – сострадання Пресвятої Богородиці; святого преподобного Стефана Савваїта; Собор святого архангела Гавриїла.

Після празника Христа чоловіколюбця у Католицькій Церкві відзначається свято Співстраждання Матері Божої. Діва Марія від самого моменту зачаття і до розп’яття Ісуса Христа завжди тихо була присутня та надавала Йому свою материнську підтримку і любов. Вона без нарікання, без розголосу брала участь у всіх подіях життя Свого Сина, підтримувала Його на нелегкій хресній дорозі. Тому вірні Христової Церкви виражають своє співчуття Пресвятій Богородиці та урочисто відзначають це свято на її честь.

У Львові в храмі св. Андрія розміщена чудотворна ікона Страждальної Матері Божої, яку 27 червня 2001 р. Святіший Отець Іван Павло II під час своєї Архиєрейської Святої Літургії у Львові 27 червня 2001 р. коронував. Сьогодні до образу горнуться тисячі побожних людей з молитвами-благаннями і молитвами-подяками за ласки Пресвятої Богородиці, які сходять на всіх, хто з вірою і надією приходить до Неї.

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Що не можна робити цього дня

  • Пити алкоголь і грати в азартні ігри.
  • Сваритися, лаятися і пліткувати.
  • Відмовляти кому-небудь в допомозі.
  • Виходити з дому без оберега.
  • Призначати важливі зустрічі в першій половині дня – найімовірніше, вони не принесуть бажаного ефекту.

Народні прикмети

  • Зозуля кує – літо буде довге і тепле.
  • Після дощу лящ із води показує голову – до теплого вечора.
  • З цього дня літо котиться зимі назустріч.
  • Ранкова роса – до сонячної погоди, нема роси – чекай опадів.
  • Сон із 12 на 13 липня може бути віщим і виповнитися на дев'ятий день. Якщо сновидіння, побачене вдень 13 липня, ви вже бачили раніше, то чекайте його виконання через сім тижнів.

Пам’ятні події 13 липня

  • 1260 рік – відбулася битва біля озера Дурбе, де армія Тевтонського Ордена зазнала найбільшої поразки в XIII столітті;
  • 1772 рік – Джеймс Кук почав перше в історії навколосвітнє плавання із заходу на схід;
  • 1837 рік – королева Вікторія переїхала в Букінгемський палац, який став основною резиденцією королів Великої Британії;
  • 1870 рік – князь Отто фон Бісмарк, розіславши з Бад-Емса дворами Європи телеграму з складеним ним в принизливому для Французької імперії дусі комюніке про минулі в цьому німецькому містечку переговори прусського короля Вільгельма I з французьким посланцем Вінсентом Бенедетті, здійснив свою знамениту і підступну провокацію, що ввійшла в історію як «Емська депеша»;
  • 1885 рік – в Амстердамі відкрито Державний музей;
  • 1897 рік – Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо;
  • 1908 рік – у Лондоні відкрито IV Олімпійські ігри, де вперше беруть участь жінки;
  • 1920 рік – створено товариство Червоного Хреста України;
  • 1923 рік – Британський парламент схвалив внесений леді Астор закон, що заборонив продаж алкоголю особам, молодшим 18 років;
  • 1930 рік – стартував перший чемпіонат світу з футболу в Уругваї;
  • 1938 рік – перший телетеатр відкрився в Бостоні;
  • 1939 рік – Френк Сінатра записав свою першу платівку з піснею From the Bottom of My Heart;
  • 1944 рік – завершилася наймасштабніша повітряно-десантна операція американсько-британських військ під час Другої світової війни – операції «Оверлорд» (висаджування в Нормандії);
  • 1947 рік – у Парижі міністри закордонних справ європейських країн погодилися прийняти план відновлення Європи, запропонований держсекретарем США Джорджем Маршаллом;
  • 1949 рік – Папа Римський Пій XII оголосив, що будь-який католик, який свідомо і добровільно вступає в лави компартії або іншим чином підтримує її, буде відлучений від церкви;
  • 1951 рік – в Лондоні закладенням першого каменя королевою Єлизаветою II почалося будівництво будівлі Королівського національного театру;
  • 1956 рік – закладено наріжний камінь «Кармеліта», який став першим на Близькому Сході метрополітеном, розташованим у місті Хайфа, Ізраїль;
  • 1966 рік – на екрани США вийшов фільм «Як украсти мільйон» з Одрі Гепберн і Пітером О'тулом у головних ролях;
  • 1973 рік – вийшов перший альбом гурту Queen.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Гавриїл, Степан, Юліан.

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Теги: свята релігія Україна традиції свято церква

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