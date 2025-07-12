Путін хоче зустрітися з Зеленським, але тільки після капітуляції України

Перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця розповів, чи продовжаться переговори між Україною та Росією

Російський диктатор Володимир Путін погодиться на зустріч із президентом України Володимиром Путіним, але тільки за умови, що офіційний Київ перед цим капітулює. Про це заявив перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця, повідомляє «Главком» із посиланням на його інтерв'ю для The Kyiv Independent.

Під час інтерв'ю його запитали, чи ведуться зараз переговори про нову зустріч між Україною і Росією в рамках делегацій, на що Кислиця сказав, що цей формат себе практично вичерпав, якщо тільки делегація РФ не отримає чергового мандата від Путіна.

Перший заступник міністра наголосив, що на відміну від української делегації, у якої чітка дисципліна, є дискусії всередині команди, обмін ідеями та підходами, – у російській існує жорстка дисципліна у виконанні доручення Путіна.

За словами Кислиці, мандат Путіна – примусити до капітуляції. Зокрема, Україна пропонує встановити припинення вогню як внесок у створення умов для зустрічі лідерів і домовленостей, однак Москва вимагає для початку капітулювати.

«Вони відкрито кажуть: «Ні, спочатку ви приймаєте наші вимоги – капітуляцію – і тільки потім ми організуємо зустріч лідерів. А після цього ви займайтеся реалізацією цих вимог», – розповів Кислиця.

Раніше конгресмен-республіканець і бойовий генерал розповів, що може зупинити Путіна. Україні потрібні сотні й сотні цілих масивів ракет, – не лише далекобійних перехоплювачів, як Patriot. Їй також потрібно більше ракет малої дальності, переконаний Дон Бейкон.

Як відомо, 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Документ, з яким українська делегація їхала до Стамбула на переговори, містив положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров знову озвучив перелік вимог, які Кремль вважає необхідними для укладання мирної угоди з Україною. «На порядку денному – завдання демілітаризації та денацифікації України, скасування антиросійських санкцій, відкликання всіх судових позовів проти Росії і повернення її активів, незаконно заарештованих на Заході. Усі ці положення мають бути прописані в юридично зобов'язуючій угоді про мирне врегулювання», – повторив Лавров перелік пропагандистських вимог Кремля.

За словами голови МЗС, Росія нібито залишається відкритою для політико-дипломатичного подолання війни, але має йтися про міцний мир, а не про перемир'я.

До слова, адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість використання міністра фінансів США Скотта Бессента як інструмент економічного тиску на Росію.