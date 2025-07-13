В Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря – Діденко

Україну охопить спека до +40°C: Прогноз Наталки Діденко

Українцям варто готуватися до спекотного тижня, який може завершитися аномальними показниками на термометрах. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 14 липня температура сягатиме до +34°C, а вже через тиждень можливий стрибок до +40°C. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Наталку Діденко.

У понеділок, 14 липня, Україна очікує спекотну або помірно спекотну погоду.

У південній частині, східних областях та більшості центральних регіонів протягом дня максимальна температура повітря становитиме +29...+34°C.

На півночі України 14 липня температура буде в межах +27...+30°C.

У західних областях прогнозується трохи прохолодніше – +25...+29°C.

За словами Діденко, у понеділок переважатиме суха погода. Лише у другій половині дня чи надвечір у західних областях можливі короткочасні дощі з грозами. Синоптикиня застерігає, що при грозах можливе шквалисте посилення вітру та локально град.

У Києві 14 липня опадів не передбачається, максимальна температура повітря у столиці сягне +27...+29°C.

Наталка Діденко повідомляє, що у четвер-п'ятницю, 17-18 липня, на значну частину України, хоча й короткочасно, прорветься свіже повітря. Температура знизиться до +18...+25°C, а на півдні та сході – до +26...+30°C.

Проте вже наступними вихідними стовпчики термометрів знову поповзуть угору.

«Не хочу заздалегідь вас лякати, але на початку, через один, наступного тижня, орієнтовно у вівторок, 22-го липня, за попередніми прогнозами, в Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря, тобто, за +35 і, ймовірно, до +40 градусів і навіть трохи вище», — наголошує синоптикиня.

Діденко підкреслює, що цей прогноз є попереднім, оскільки він стосується досить віддаленої перспективи. Однак, вона закликає бути готовими до будь-яких серйозних метеорологічних подій, особливо в нинішніх умовах.

Нагадаємо, у неділю, 13 липня в Україні синоптики прогнозують спекотну погоду, а в деяких регіонах дощі.