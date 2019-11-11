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    Трамп розкритикував слухання з питання про імпічмент

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    Трамп розкритикував слухання з питання про імпічмент

    Трамп поскаржився, що демократи не допустять будь-якого із запитаних республіканцями свідків

    Президент США Дональд Трамп назвав «ганебними« слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.

    Про це Трамп написав в Твіттері.

    За словами Трампа, «корумпований політик» Адам Шифф, голова комітету з розвідки Палати представників, який очолює дії конгресменів щодо імпічменту, і спікер Палати представників Ненсі Пелосі хочуть, щоб офіційні особи Білого дому дали свідчення в рамках «ганебної полювання на відьом».

    Президент США зазначив, що Шифф не допустить адвоката, що захищає інтереси Білого дому, і при цьому він «не допустить будь-якого із запитаних нами свідків».

    «Це (відбувається) вперше при відправленні правосуддя і в історії Конгресу!» – заявив Трамп.

    Як повідомлялося, республіканці в Палаті представників Конгресу США вимагають викликати сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена, Гантера Байдена, як свідка в межах розслідування про можливість імпічменту Дональда Трампа.

    Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Білий дім може оприлюднити стенограму «ще однієї розмови» з українським колегою Володимиром Зеленським уже 12 листопада.

    Читайте також: демократична більшість у Палаті представників, яка ініціювала розслідування з імпічменту президента Трампа, планує завершити його та провести загальне голосування до різдвяних свят, щоби з нового року розгляд справи розпочав Сенат.
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