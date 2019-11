Трамп розкритикував слухання з питання про імпічмент

Трамп поскаржився, що демократи не допустять будь-якого із запитаних республіканцями свідків

Президент США Дональд Трамп назвав «ганебними« слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.

Про це Трамп написав в Твіттері.

За словами Трампа, «корумпований політик» Адам Шифф, голова комітету з розвідки Палати представників, який очолює дії конгресменів щодо імпічменту, і спікер Палати представників Ненсі Пелосі хочуть, щоб офіційні особи Білого дому дали свідчення в рамках «ганебної полювання на відьом».

Президент США зазначив, що Шифф не допустить адвоката, що захищає інтереси Білого дому, і при цьому він «не допустить будь-якого із запитаних нами свідків».

«Це (відбувається) вперше при відправленні правосуддя і в історії Конгресу!» – заявив Трамп.

Corrupt politician Adam Schiff wants people from the White House to testify in his and Pelosi’s disgraceful Witch Hunt, yet he will not allow a White House lawyer, nor will he allow ANY of our requested witnesses. This is a first in due process and Congressional history!