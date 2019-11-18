За імпічмент Дональда Трампа виступає 51% американців
19% респондентів відповіли, що засуджують Трампа, але йому не варто виносити імпічмент
Більше половини американців вважають, що президента США Дональда Трампа потрібно притягнути до відповідальності і оголосити йому імпічмент.
Про це повідомляє телеканал ABC News.
Згідно з опитуванням, проведеним міжнародною компанією Ipsos, 51% опитаних вважають, що Трампу слід висунути обвинувачення і винести вирок у Сенаті США.
«19% респондентів відповіли, що засуджують Трампа, але йому не варто виносити імпічмент, а 25% опитаних вважають, що Трамп не зробив нічого поганого», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, затриманий в США підприємець Лев Парнас стверджує, що за вказівкою Рудольфа Джуліані, адвоката Дональда Трампа, вимагав від української сторони оголосити про початок розслідування відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина.
Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.
Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.
До слова, президент США Дональд Трамп назвав «ганебними« слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.