За імпічмент Дональда Трампа виступає 51% американців



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51% опитаних американців вважають, що Трампу слід висунути обвинувачення і винести вирок у Сенаті США

19% респондентів відповіли, що засуджують Трампа, але йому не варто виносити імпічмент

Більше половини американців вважають, що президента США Дональда Трампа потрібно притягнути до відповідальності і оголосити йому імпічмент.

Про це повідомляє телеканал ABC News.

Згідно з опитуванням, проведеним міжнародною компанією Ipsos, 51% опитаних вважають, що Трампу слід висунути обвинувачення і винести вирок у Сенаті США.

«19% респондентів відповіли, що засуджують Трампа, але йому не варто виносити імпічмент, а 25% опитаних вважають, що Трамп не зробив нічого поганого», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, затриманий в США підприємець Лев Парнас стверджує, що за вказівкою Рудольфа Джуліані, адвоката Дональда Трампа, вимагав від української сторони оголосити про початок розслідування відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина.

Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав «ганебними« слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.