Американський дипломат розповів про готовність Зеленського почати розслідування на прохання Трампа



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Постійний представник США при ЄС Гордон Сондланд

Посол стверджував, що український президент хотів, аби Трамп зателефонував йому до парламентських виборів 21 липня

Постійний представник США при ЄС Гордон Сондланд повідомляв кільком представникам адміністрації президента США Дональда Трампа інформацію щодо готовності президента України Володимира Зеленського почати розслідування діяльності колишнього віце-президента США Джозефа Байдена і його сина Хантера. Про це повідомила в неділю газета The Wall Street Journal з посиланням на дані електронного листування.

Видання зазначає, що Сондланд про це повідомляв виконуючому обов’язки керівника апарату Білого дому Міку Малвені, а також міністру енергетики США Ріку Перрі.

Зокрема, в середині липня поточного року Сондланд попросив колишнього старшого директора з питань РФ Ради національної безпеки Білого дому Тіма Моррісона про те, щоб той запланував телефонна розмова між Трампом і Зеленським. Моррісон, зокрема, радив обмежити доступ до запису розмови Трампа із Зеленським.

«Я тільки що говорив з Зеленським. Він готовий прийняти дзвінок президента (США). Він запевнить його в тому, що планує запустити абсолютно прозоре розслідування, в ході якого не упустить жодної деталі», - говорив він.

До слова, президент США Дональд Трамп в грудні 2018 року проводив особисту зустріч з партнерами свого адвоката Рудольфа Джуліані Львом Парнасом і Ігорем Фруманом.

Раніше CNN стало відомо, що президент США Дональд Трамп щонайменше 10 разів зустрічався з партнерами свого адвоката Руді Джуліані Левом Парнасом і Ігорем Фруманом, яких, за словами президента, він не знає.

Нагадаємо, затриманий в США підприємець Лев Парнас стверджує, що за вказівкою Рудольфа Джуліані, адвоката Дональда Трампа, вимагав від української сторони оголосити про початок розслідування відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина.

Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав «ганебними« слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.

«Він (Зеленський — ред.) запевнить його (Трампа — ред.) в тому, що планує запустити абсолютно прозоре розслідування, під час якого не упустить жодної деталі», — наводить видання цитату з листа.