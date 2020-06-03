Трамп пояснив, чому він тягне Росію до G7: уся справа в ядерній зброї



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Президент США Дональд Трамп хоче бачити на саміті Великої сімки президента країни-агресора Володимира Путіна Фото: РИА Новости

Трамп хоче домовитися з Путіним про новий ядерний пакт

Президент США Дональд Трамп в черговий раз виступив за запрошення Росії на саміт Великої сімки. На його думку, в цьому форматі легше домовитися про ядерний пакт.

Про це він заявив в інтерв'ю радіо Fox News, передає The Hill.

За його словами, запрошення Росії на саміт цього року є «здоровим глуздом».

«Це не питання того, що він (президент Росії Володимир Путін, - ред.) зробив, це питання здорового глузду... У нас є Велика сімка, його там немає. Половина зустрічі присвячена Росії, а його там немає», - зазначив Трамп.

Як приклад співпраці з Росією він навів подолання нафтової кризи, але визнав, що це принесло користь РФ. Трамп зазначив, що за присутності Путіна на саміті G7 було б «легше домовитися про новий ядерний пакт».

«Я хочу ядерного пакту, безпечний атом, тому що це найбільша проблема, яка є у світі», - додав президент США.

Між іншим, напередодні Путін затвердив умови використання ядерної зброї.

Також нагадаємо, що Україна відреагувала на запрошення Росії на саміт Великої сімки.

Раніше президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним, повідомив Кремль. Він поінформував російського колегу про свою ідею проведення саміту G7 з можливим запрошенням лідерів Росії, Австралії, Індії та Республіки Корея.

У Білому домі підтвердили проведення розмови між Трампом та Путіним щодо саміту G7. Раніше Трамп повідомив, що планує відкласти проведення саміту до вересня.

Після цього в уряді Великої Британії повідомили, що готові використати вето, щоб заблокувати повернення Росії до G7.

Своєю чергою, у Німеччині на цю ідею Трампа відреагували стримано.

Напередодні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Росія не буде включена до країн-членів G7.

Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався Великою вісімкою або G8. Через анексію Криму її виключили з цієї групи і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату. Зараз членами G7 є Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США.