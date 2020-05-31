Трамп відкладав саміт G7 до осені та надумав запросити Росію



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На думку Дональда Трампа, нинішній формат саміту є «дуже застарілим»

Саміт відкладено принаймні до вересня 2020 року

Президент США Дональд Трамп оголосив, що він відкладає саміт Великої сімки (G7) принаймні до вересня 2020 року.

Про це повідомляє CNN

«Я відкладаю його, тому що я не відчуваю, що Велика сімка правильно уявляє те, що відбувається у світі», – сказав Трамп, додавши, що нинішній формат саміту є «дуже застарілим».

Трамп також повідомив журналістам, що хоче запросити на саміт ще чотири країни: Росію, Австралію, Індію і Південну Корею.

Як відомо, до складу G7 входять США, Італія, Японія, Канада, Франція, Німеччина, Велика Британія.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель відмовилася прийняти запрошення президента США Дональда Трампа до Вашингтону на саміт Великої сімки.

Згодом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий приїхати в США для участі в саміті G7 за умови присутності на заході всіх лідерів країн групи.

Як відомо, Сполучені Штати Америки вирішили перенести особисту зустріч лідерів країн Великої сімки з початку червня на кінець місяця.

Раніше президент США Дональд Трамп запропонував провести наступний саміт G7 у своїй заміській резиденції Кемп-Девід.

Нагадаємо, перший в історії віртуальний саміт G20 відбувся 26 березня і тривав дві години.