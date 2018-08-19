Трамп пояснив, навіщо «витрачає час» на зустрічі з Путіним



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Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп на саміті G20

Президент США розповів про приголомшливу зустріч із Путіним

Президент США Дональд Трамп розповів, навіщо він «даремно витрачає час» на зустрічі зі світовими лідерами. За його словами, переговори – обов’язок президента, беручи участь у них, нічого не втратиш, але можна багато виграти.

Про це американській лідер написав у Twitter.

У відеозверненні, яке триває менше хвилини, президент США Дональд Трамп відповів на питання, навіщо він «даремно витрачає час» на зустрічі зі світовими лідерами.

«Багато людей запитують мене, навіщо я зустрічаюся з іноземними лідерами, чому я взагалі даремно витрачаю на це свій час. Факт є факт – це дуже важливо, якщо ти президент, то ти повинен зустрічатися зі світовими лідерами. Тобі нема чого втрачати і багато що можна придбати», – сказав Трамп.

В якості підтвердження, господар Білого дому вказав на останні події у відносинах США зі Сінгапуром, КНДР і Росією.

«Подивіться, що сталося з Сінгапуром. Подивіться, що сталося з головою КНДР Кімом Чен Ином, і все це сталося. У нас знову є рештки наших героїв, які були загублені так багато років тому, ніхто не запускає ракети, не проводить ядерні випробування та інші жахливі речі, у нас була приголомшлива зустріч із президентом Путіним, багато було досягнуто», – сказав він.

Наприкінці своєї промови Трамп знову підкреслив, що вважає важливими зустрічі з іншими лідерами і сказав, що «поки ваш президент знає, що робить, не відбудеться нічого поганого».

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що не намагається позбутися «фейкових новин» і навіть вже звик до них.