Трамп пояснив, навіщо «витрачає час» на зустрічі з Путіним
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Президент США розповів про приголомшливу зустріч із ПутінимПрезидент США Дональд Трамп розповів, навіщо він «даремно витрачає час» на зустрічі зі світовими лідерами. За його словами, переговори – обов’язок президента, беручи участь у них, нічого не втратиш, але можна багато виграти.
Про це американській лідер написав у Twitter.
У відеозверненні, яке триває менше хвилини, президент США Дональд Трамп відповів на питання, навіщо він «даремно витрачає час» на зустрічі зі світовими лідерами.
«Багато людей запитують мене, навіщо я зустрічаюся з іноземними лідерами, чому я взагалі даремно витрачаю на це свій час. Факт є факт – це дуже важливо, якщо ти президент, то ти повинен зустрічатися зі світовими лідерами. Тобі нема чого втрачати і багато що можна придбати», – сказав Трамп.
В якості підтвердження, господар Білого дому вказав на останні події у відносинах США зі Сінгапуром, КНДР і Росією.
«Подивіться, що сталося з Сінгапуром. Подивіться, що сталося з головою КНДР Кімом Чен Ином, і все це сталося. У нас знову є рештки наших героїв, які були загублені так багато років тому, ніхто не запускає ракети, не проводить ядерні випробування та інші жахливі речі, у нас була приголомшлива зустріч із президентом Путіним, багато було досягнуто», – сказав він.
18 серпня 2018 р.
Наприкінці своєї промови Трамп знову підкреслив, що вважає важливими зустрічі з іншими лідерами і сказав, що «поки ваш президент знає, що робить, не відбудеться нічого поганого».
Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що не намагається позбутися «фейкових новин» і навіть вже звик до них.