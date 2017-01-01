Трамп різко відповів на критику з боку Терези Мей

Трамп порадив Мей сфокусуватися «на деструктивному радикальному ісламському тероризмі» у Великій Британії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп гостро відреагував на критику з боку прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей на свою адресу через те, що він раніше перепубліковував у Twitter повідомлення антимусульманського характеру. «Терезо Мей, не фокусуйтесь на мені, фокусуйтесь на деструктивному радикальному ісламському



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Тереза Мей і Дональд Трамп

Трамп порадив Мей сфокусуватися «на деструктивному радикальному ісламському тероризмі» у Великій Британії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп гостро відреагував на критику з боку прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей на свою адресу через те, що він раніше перепубліковував у Twitter повідомлення антимусульманського характеру.

«Терезо Мей, не фокусуйтесь на мені, фокусуйтесь на деструктивному радикальному ісламському тероризмі, який існує в Сполученому Королівстві. У нас все гаразд!» - написав Трамп у своєму Twitter пізно ввечері у середу, 29 листопада, у відповідь на критику з боку Мей.

Напередодні - після того, як Трамп передрукував у своєму Twitter три повідомлення ксенофобського характеру з акаунта заступниці голови британської ультраправої організації Britain First Джайди Франсен - Мей назвала такі дії президента США «неправильними». «Britain First поширює брехню і нагнітає напруженість», - зазначила Мей.

На першому з відео-твітів, перепублікованих Трампом, можна побачити, як нібито мігрант-мусульманин б'є голландського підлітка, який ходить на милицях. Згодом з'ясувалось, що чоловік на відео не є мігрантом, а народився та виріс у Нідерландах. На другому відео мусульманин розбиває статую Діви Марії, а на третьому натовп зіштовхує підлітка з даху.

Ретвіти також були різко розкритиковані в британських політичних колах. Британська опозиція навіть вимагала відкликати запрошення Трампу відвідати Велику Британію, проте уряд відмовився це зробити.

Джерело: DW