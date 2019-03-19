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    Путіна не запросили до Польщі на відзначення 80-річчя початку Другої світової війни

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    Путіна не буде в списку лідерів, запрошених до Польщі на урочисті заходи - Путіна не запросили до Польщі на відзначення 80-річчя початку Другої світової війни
    Путіна не буде в списку лідерів, запрошених до Польщі на урочисті заходи

    «Серед запрошених країн Росії немає», - сказав речник Анджея Дуди Блажей Спихальський

    Канцелярія президента Польщі не запросила президента РФ Володимира Путіна на урочисті заходи до 80-річчя початку Другої світової війни.

    «Серед запрошених країн Росії немає», - сказав у розмові з радіо RMF FM речник президента Польщі Анджея Дуди Блажей Спихальський.

    За його словами, запрошені на урочисті заходи до Польщі мають бути тільки члени Європейського Союзу, НАТО та держави Східного партнерства (Білорусь, Молдова, Україна, Вірменія, Азербайджан, Грузія).

    «Запрошення мають сучасний, а не історичний характер», - додав Спихальський.

    Раніше повідомлялося, що новий посол Польщі в України Бартош Ціхоцький прибув до України. Він вручив заступнику міністра закордонних справ України Василю Боднарю копії вірчих грамот.

    Ціхоцький замінив Яна Пєкла, який закінчив свою дворічну місію наприкінці січня.

    Джерело: Польське радіо

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