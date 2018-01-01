Трамп вилетів у Вашингтон. Зустрічі з Порошенком не буде – ЗМІ

Тіллерсон повідомив, що Трамп також хотів зустрітись з Порошенком, проте не встиг

Президент України Петро Порошенко на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, який повідомив про скасування зустрічі із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє журналіст американського каналу CBS. «Секретар Тіллерсон, перебуваючи в Давосі, зустрівся



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Петро Порошенко і Дональд Трамп

Тіллерсон повідомив, що Трамп також хотів зустрітись з Порошенком, проте не встиг

Президент України Петро Порошенко на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, який повідомив про скасування зустрічі із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє журналіст американського каналу CBS.

«Секретар Тіллерсон, перебуваючи в Давосі, зустрівся з президентом України Петром Порошенко. Тіллерсон сказав йому, що президент США Дональд Трамп також хотів зустрітись з ним (Порошенком — ред.), проте не встиг. Президент США Дональд Трамп уже прямує до Вашингтону», — зазначають журналісти CBS у Twitter.

Журналісти також додали, цитуючи Тіллерсона, у відповідь на це «Порошенко засміявся, сказав що він (Трамп) дізнається про все від Тіллерсона».

Як відомо, 26 січння ввечері президент України Петро Порошенко в рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі в п'ятницю зустрівся з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

Крім того 26 січня США розширили санкції проти Росії.