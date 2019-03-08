Манафорта засудили у США до 47 місяців ув'язнення



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У суді Манафорт попросив суддю виявити співчуття Колаж: TPM

Вирок оголошено за ухиляння від сплати податків та банківські махінації

Федеральний суд США оголосив вирок колишньому голові виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту, засудтвши його до 47 місяців ув'язнення.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Зазначається, що вирок оголошено за ухиляння від сплати податків та банківські махінації. Головуючий суддя чітко заявив, що вирок Манафорту не пов'язаний із розслідуванням спеціального прокурора США Мюллера щодо російського втручання в американські вибори.

«Він тут не через будь-що пов'язане із будь-якою змовою з урядом Росії», - заявив суддя Елліс.

Також суддя відзначив, що висловленні державним обвинуваченням побажання щодо терміну покарання для Манафорта є «надмірними», адже Манафорт був частиною «багатьох хороших речей», є «щедрою людиною», і в інших аспектах «прожив бездоганне життя».

У суді Манафорт попросив суддю виявити співчуття і заявив «сказати, що мене принижено, що я соромлюся - було би замало»

Водночас суддя відзначав, що Манафорт не заслуговує на поблажливість за визнання відповідальності за свої дії.

На Манафорта ще чекає вирок наступного тижня в іншій судовій справі щодо змови та тиску на свідків. Зазначимо, що 1 квітня Манафорту виповнюється 70 років.

Як повідомляв «Главком», раніше присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.

На початку березня Манафорт попросив суд Вірджинії зменшити термін тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, наприкінці січня федеральний суддя у Вірджинії Томас Селбі Елліс відклав на невизначений термін винесення вироку Полу Манафорту.