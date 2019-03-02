Манафорт просить суд Вірджинії зменшити термін тюремного ув'язнення



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Пол Манафорт

Манафорт може бути засуджений до позбавлення волі на строк від 19 до 24 років

Адвокати Пола Манафорта просять суд Вірджинії призначити йому термін тюремного ув'язнення значно нижче, ніж передбачено законом.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

«В судовому процесі адвокати Манафорта просили суддю зробити вирок істотно нижче, враховуючи той факт, що обвинувачений є злочинцем, вперше вчинила злочин, та з урахуванням характеру злочинів», - йдеться в повідомленні.

Але за словами прокурорів, Манафорт може бути засуджений до позбавлення волі на строк від 19 до 24 років.

Нагадаємо, наприкінці січня федеральний суддя у Вірджинії Томас Селбі Елліс відклав на невизначений термін винесення вироку Полу Манафорту, екс-голові виборчого штабу президента Дональда Трампа.

Раніше команда адвокатів Пола Манафорта випадково поширила документальне підтвердження, яке вказує на факт його зустрічі з колишнім російським розвідником Костянтином Килимником та обговорення ними українського «мирного плану».

Із судових документів стало відомо, що Пол Манафорт збрехав розслідуванню Мюллера принаймні по п'яти суттєвих епізодах після того, як почав співпрацювати зі слідством.

Також ЗМІ повідомили, що мільйони, які Манафорт завинив олігарху Дерипасці, намагався стягнути екс-розвідник РФ.

У грудні 2018 року спецпрокурор Роберт Мюллер звинуватив Манафорта в порушенні умов співпраці зі слідством.

Після цього ЗМІ повідомили, що у США готують нові звинувачення Манафорту.

Як відомо, суддя окружного суду Александрії (штат Вірджинія) за клопотанням прокуратури зняв 10 звинувачень проти Манафорта. Але обвинувачення матиме право відновити їх пізніше.

Суд призначив дату вироку для Манафорта на 8 лютого 2019 року.

Як повідомляв «Главком», присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.