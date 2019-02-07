Трамп висунув кандидата на пост глави Світового банку



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Кандидат на пост очільника Світового банку Девід Малпасс та Дональд Трамп

Попередній глава Світового банку Джим Ен Кім пішов у відставку з 1 лютого

Президент США Дональд Трамп висунув кандидатом на посаду президента Світового банку заступника міністра фінансів із закордонних справ Девіда Малпасса.

Про це повідомляє CNN.

«Він (Малпасс, - ред) боровся за те, щоб фінансування було зосереджено в місцях і проектах, які дійсно потребують допомоги, включно з людьми, які живуть у крайній бідності», - цитує Трампа DW.

Девід Малпасс - 62-річний республіканець, у 2016 році під час передвиборної кампанії Дональда Трампа був його старшим економічним радником. З вересня 2017 року займає посаду заступника міністра фінансів США із закордонних справ. Неодноразово виступав з критикою на адресу Світового банку та інших міжнародних інститутів.

Кандидатура Малпасса має бути затверджена на засіданні Ради керуючих Світового банку. Президентом Світового банку традиційно є громадянин США, тоді ж як президентом Міжнародного валютного фонду - представник Європи.

Як відомо, попередній глава Світового банку Джим Ен Кім пішов у відставку з 1 лютого, незважаючи на те, що термін його повноважень закінчувався тільки у 2022 році. За словами самого банкіра, він хотів би повернутися до роботи у приватному секторі економіки.

Раніше видання Financial Times із посиланням на джерела повідомляло, що донька американського президента Іванка Трамп, а також колишній постпред США при ООН Ніккі Гейлі є кандидатами на посаду президента Світового банку.