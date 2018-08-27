Трамп заявив про укладення торгової угоди з Мексикою



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Президент США Дональд Трамп

США та Мексика підпишуть нову торговельну угоду, взамін на угоду про Північноамериканську зону вільної торгівлі (НАФТА

Президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з президентом Мексики Енріке Пенья Ньєто про нову торгову двосторонню угоду.

Про це Трамп оголосив на прес-конференції у Білому домі, повідомляє Reuters.

Він заявив, що США та Мексика підпишуть нову торговельну угоду, взамін на угоду про Північноамериканську зону вільної торгівлі (НАФТА), яку Трамп критикував ще під час своєї передвиборчої кампанії.

«Ми будемо називати це торговельною угодою США і Мексики», — заявив Трамп. За його словами, абревіатура НАФТА «має погану конотацію», тому що протягом багатьох років Сполучені Штати сильно страждали від цього договору.

Заяві Трампа у Білому домі передував його пост у Twitter.

«Велика угода з Мексикою», — написав Трамп.

Трамп також заявив, що скоро зв’яжеться з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, щоб обговорити умови угоди з третьою країною-членом НАФТА.

Важливість участі прем'єр-міністра Канади в переговорах відначив президент Мексики у Twitter .

«Я розмовляв з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо про статус переговорів про НАФТА і про прогрес, досягнутий Мексикою та США. Я вказав на важливість його участі в цьому процесі з метою успіху тристоронніх переговорів на цьому тижні», — написав Енріке Пенья Ньєто. Пізніше він додав, що досяг угоди з Трампом.

«Я розмовляв з президентом Дональдом Трампом. Мексика і Сполучені Штати досягли комерційної угоди. Ми б хотіли, щоб Канада приєдналася, щоб підписати тристоронню угоду цього тижня», — написав Ньєто.

Міністерство закордонних справ Канади застерігає від остаточних висновків щодо успіху угоди.

Раніше у серпні президент США заявляв, що торгові переговори з Мексикою про укладання окремих угод рухаються у позитивному напрямку.

Наприкінці липня Трамп погрожув заблокувати роботу уряду країни, якщо демократична партія США не погодиться підтримати імміграційну реформу, яка передбачає будівництво стіни на кордоні із Мексикою.



