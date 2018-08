Трамп погрожує заблокувати роботу уряду, якщо демократи не підуть на поступки

Демократи мають підтримати імміграційну реформу, впевнений Трамп

Президент США погрожує заблокувати роботу уряду країни, якщо демократична партія США не погодиться підтримати імміграційну реформу, яка передбачає будівництво стіни на кордоні із Мексикою. Відповідну заву він зробив у Twitter.

Я б волів «виключити» уряд, якщо демократи не дадуть нам голосів за безпеку кордону, що включає в себе стіну! Потрібно позбутися лотереї [Green Card], [принципу] злови і відпусти тощо, і, нарешті, перейти до системи імміграції на базі заслуг! Нам потрібно, щоб до країни приїздили великі люди!», - написав він.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!