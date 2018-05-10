Трамп зустрінеться з Кім Чен Ином на саміті у Сінгапурі,— ЗМІ
- Сьогодні, 07:40
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Трампом оголосить час і місце зустрічі з Кім Чен Ином протягом трьох днів
Білий дім готується до проведення історичного саміту за участі президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина к Сінгапурі.
Про це, посилаючись на два джерела, пише CNN.
Зазначається, що рішення за Трампом, який повідомив, що оголосить час і місце протягом трьох днів.
Під час виступу перед репортерами в Білому домі, Трамп виключив демілітаризовану зону на корейському кордоні як потенційне місце для переговорів з Кім Чен Ином.
Сінгапур і демілітаризована зона є єдиними двома місцями, які Трамп називав публічно в якості потенційних місць для зустрічі.
Сінгапур є кращим варіантом на думку офіційних осіб США, які вважають його нейтралітет перевагою в порівнянні з точками, розташованими ближче до Пхеньяна.