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    Трамп зустрінеться з Кім Чен Ином на саміті у Сінгапурі,— ЗМІ

    Трампом оголосить час і місце зустрічі з Кім Чен Ином протягом трьох днів
    Білий дім готується до проведення історичного саміту за участі президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина к Сінгапурі. Про це, посилаючись на два джерела, пише CNN. Зазначається, що рішення за Трампом, який повідомив, що оголосить час і місце протягом трьох днів. Під час виступу перед репортерами в Білому
    • Сьогодні, 07:40
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    <span>Президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин, ймовірно, зустрінуться</span>
    Президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин, ймовірно, зустрінуться

    Трампом оголосить час і місце зустрічі з Кім Чен Ином протягом трьох днів

    Білий дім готується до проведення історичного саміту за участі президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина к Сінгапурі.

    Про це, посилаючись на два джерела, пише CNN.

    Зазначається, що рішення за Трампом, який повідомив, що оголосить час і місце протягом трьох днів.

    Під час виступу перед репортерами в Білому домі, Трамп виключив демілітаризовану зону на корейському кордоні як потенційне місце для переговорів з Кім Чен Ином.

    Сінгапур і демілітаризована зона є єдиними двома місцями, які Трамп називав публічно в якості потенційних місць для зустрічі.

    Сінгапур є кращим варіантом на думку офіційних осіб США, які вважають його нейтралітет перевагою в порівнянні з точками, розташованими ближче до Пхеньяна.

    ЗМІ США
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