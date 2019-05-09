Трамп звинуватив Китай у зриві торгової угоди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Трамп анонсував істотне підвищення мит на китайські товари через непідписання угоди

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Китай зірвав угоду на торгових переговорах між країнами.

Про це він повідомив на мітингу у Флориді, передає Reuters.

Президент США підкреслив, що якщо угода не буде підписана, Китай очікують високі мита.

«Ви помітили мита, які ми впроваджуємо щодо китайських товарів? Це тому що вони зірвали угоду», - заявив Трамп.

Він також нагадав, що 9 травня в США на переговори прилетить віце-президент Китаю Ван Цішань.

«Але вони порушили угоду. Тож вони заплатять. Якщо ми не підпишемо угоду, немає нічого поганого, щоб отримувати понад 100 млрд доларів на рік», - підкреслив він.

Напередодні Трамп заявив, що з 10 травня США піднімуть мита на низку китайських товарів з 10 до 25%

Як відомо, декілька днів тому Трамп заявляв, що торговельна угода між з Китаєм в разі укладення стане історичною і монументальною.

Нагадаємо, США і Китай можуть оголосити про досягнення домовленості щодо спірних питань, які стосуються торгівлі між країнами, до наступної п'ятниці, 10 травня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США і Китай у травні можуть укласти нову торговельну угоду.

У середині березня стало відомо, що Вашингтон переніс на невизначений термін підписання торгового договору з Китаєм.

Раніше інформаційне агентство Bloomberg повідомило, що Китай запропонував США скоротити профіцит у торгівлі з цією країною до нульової позначки до 2024 року.

На початку грудня 2018 року лідери США і Китаю на зустрічі в Аргентині домовилися вжити протягом трьох місяців заходів, спрямованих на укладення торговельної угоди між двома країнами. Президент США заявив, що погодився з 1 січня не підвищувати тарифи з 10% до 25% на китайську продукцію на загальну суму 200 млрд доларів, як він планував раніше.

Термін торгової угоди закінчився 1 березня, однак Трамп висловив готовність не підвищувати мита до тих пір, поки переговори йдуть успішно і в правильному для Вашингтона напрямку.

У квітні повідомлялося, що США та Китай наблизилися до підписання «епічної» торговельної угоди.