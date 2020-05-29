Траншу поки не буде. Рада директорів МВФ не включила Україну до порядку денного своїх засідань



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Зокрема, 1 червня Рада директорів МВФ розгляне питання перегляду програми для Гондурасу

Графік засідань дирекції Фонду розписаний до 5 червня і України там немає

Рада директорів Міжнародного валютного фонду поки не включила питання про схвалення 18-місячної програми Stand-by для України обсягом 5 млрд доларів. Цей орган повинен прийняти остаточне рішення щодо програми.

Про це свідчать дані на сайті МВФ.

Графік засідань Ради директорів МВФ розписаний до 5 червня.

Зокрема, 29 травня Рада директорів розгляне запит Бангладеш на виплату коштів у рамках механізму швидкого кредитування і доступ до інструменту швидкого фінансування.

Крім того, 1 червня Рада директорів розгляне питання перегляду програми для Гондурасу, запит Соломонових островів на виплату коштів за програмою швидкого кредитування, а також запит Багамських островів на доступ до інструменту швидкого фінансування.

На 3 червня запланований перегляд програми з Барбадосом.

Крім того, 5 червня буде розглянуто запит Папуа-Нової Гвінеї з виплати коштів у рамках механізму швидкого кредитування.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль сказав, коли уряд чекає на транш МВФ. Кілька днів тому він заявив, що транш очікується вже наступного тижня.

Минулого тижня Міжнародний валютний фонд (МВФ) і влада України досягли угоди (Staff Level Agreement) про нову програму співпраці Stand By на суму 5 млдр доларів.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%. Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% – з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.