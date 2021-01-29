Транспортний колапс в Україні: де й досі закриті дороги

На автошляху Київ-Одеса досі є проблемні ділянки

Одна з найбільших транспортних артерій регіону залишається закритою. Попри безперервну роботу снігоприбиральної техніки, на автошляху Київ-Одеса досі є проблемні ділянки, повідомили в Укравтодорі

«Найбільш болючим питанням для громадян залишається час роботи дорожників. Людям, котрі застрягли в переметах, хочеться якнайшвидше потрапити додому. Ми просимо вибачення в них за незручності та просимо набратися терпіння», – йдеться в повідомленні.

Де найскладніша ситуація на дорогах станом на вечір 29 січня

Критичних точок на трасі М-05 зараз є три. На них у снігову пастку потрапили близько сотні вантажівок. Аби снігоприбиральна техніка змогла розчистити покриття, спершу потрібно відбуксирувати фури. Цим займається ДСНС та дорожні служби. Лише після звільнення проїжджої частини від великогабаритних транспортних засобів техніка шляховиків може рухатися.

Зауважимо, що більшість вантажівок на трасі Київ-Одеса стоять на майданчиках відстою, на узбіччях чи біля АЗС. Вони жодним чином не заважають роботі снігоприбиральної техніки.

У Миколаївській області за добу зі снігових заметів тут витягли вісім вантажних автомобілів і 42 легкових, а також три машини швидкої допомоги.

В Україні на вихідні 30-31 січня будуть опади, ожеледиця та рвучий вітер. Переважатиме періодично сніг, а у східних областях, у південній частині та на Дніпропетровщині – дощ чи мокрий сніг. Уже 1 лютого в Україні буде зниження температури на 3-5.